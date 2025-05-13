Вера Брежнева в очередной раз вспомнила русский язык, когда заговорила о своей беде

Вера Брежнева (Фото: Инстаграм*@ververa)
Певица Вера Брежнева, которая проживает за пределами России, ведет свои социальные сети на английском или украинском языках.
Однако, когда речь заходит о проблемах, она переключается на русский. Накануне артистка выразила недовольство отсутствием интереса со стороны публики к своим концертам.
Кадры из интервью с Брежневой были опубликованы на YouTube-канале. Во время своего визита в Узбекистан певица обратилась к зрителям на русском языке и отметила, что «информационный фон» изменился, и никто не проявляет интереса к ее достижениям и творчеству. Она считает, что источник этой проблемы кроется в людях.
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*Запрещен в РФ
Кадры из интервью с Брежневой были опубликованы на YouTube-канале. Во время своего визита в Узбекистан певица обратилась к зрителям на русском языке и отметила, что «информационный фон» изменился, и никто не проявляет интереса к ее достижениям и творчеству. Она считает, что источник этой проблемы кроется в людях.
«Мы знаем, что весь мир — это наше зеркало. Если кто-то критикует меня, это говорит о том, что им не нравится что-то в себе», — заявила она.
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*Запрещен в РФ
Анастасия Хохлова