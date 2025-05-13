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Вера Брежнева в очередной раз вспомнила русский язык, когда заговорила о своей беде

Вера Брежнева пожаловалась на русском языке, что никто не пишет о ее творчестве
Вера Брежнева (Фото: Инстаграм*@ververa)

Вера Брежнева (Фото: Инстаграм*@ververa)

Певица Вера Брежнева, которая проживает за пределами России, ведет свои социальные сети на английском или украинском языках.
Однако, когда речь заходит о проблемах, она переключается на русский. Накануне артистка выразила недовольство отсутствием интереса со стороны публики к своим концертам.

Кадры из интервью с Брежневой были опубликованы на YouTube-канале. Во время своего визита в Узбекистан певица обратилась к зрителям на русском языке и отметила, что «информационный фон» изменился, и никто не проявляет интереса к ее достижениям и творчеству. Она считает, что источник этой проблемы кроется в людях.

«Мы знаем, что весь мир — это наше зеркало. Если кто-то критикует меня, это говорит о том, что им не нравится что-то в себе», — заявила она.

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Принявшая ислам звезда «Пацанок» Лебедева раскрыла свою беременность «Дождалась доношенного срока»
Участница шестого сезона шоу «Пацанки» Мария Лебедева объявила о беременности
13 мая 2025, 11:40

Мария Лебедева (Фото: Инстаграм* @xmoverox)

Звезда шоу «Пацанки» Мария Лебедева поделилась серией снимков с округлившимся животом. Она заявила, что что находится на 38-й неделе беременности.
Публика знает Марию по шестому сезону шоу «Пацанки».

Потом Лебедева вышла замуж. Помимо прочего, девушка призналась, что приняла ислам.

Недавно участница «Пацанок» вышла на связь с подписчиками и сообщила радостную новость. 28-летняя телезвезда в скором времени станет мамой. Мария опубликовала снимки с округлившимся животом.

Мария позировала, обнимая живот. Девушка появилась в черном платье с открытой спиной и сделала гладкий пучок.

Мария Лебедева (Фото: Инстаграм* @xmoverox)


«Друзья, для меня это очень волнительный момент, дождалась доношенного срока, делюсь с вами своим самым важным и дорогим. Наша 38-я неделя», — отметила Лебедева.

Фанаты Марии тепло поздравили ее со знаковым событием.

«Машенька, какое счастье», «Ну наконец-то ты рассказала о самом главном», «Здоровья, благополучия и легких родов», «Пусть все пройдёт спокойно и гармонично», «Очаровательная будущая мамочка», — подчеркнули фолловеры.

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«Это большая беда»: Алёна Хмельницкая высказалась о коме бывшего мужа Тиграна Кеосаяна
Алёна Хмельницкая высказалась о коме бывшего мужа Тиграна Кеосаяна
13 мая 2025, 11:36

Алёна Хмельницкая (фото: Telegram @Alyonakhmelnitskaya8)

Режиссёр Тигран Кеосаян более четырёх месяцев находится в состоянии искусственной комы после пережитой клинической смерти. За его здоровье переживают супруга Маргарита Симоньян, дети и близкие.
Общее горе сплотило главного редактора RT с телеведущей Алёной Хмельницкой, которая была в браке с Кеосаяном.

Актриса призналась, что ей очень тяжело говорить о состоянии бывшего мужа, который, несмотря на развод, всё равно остаётся близким для неё человеком.

«Это большая беда, и, конечно, мы все вместе и реагируем абсолютно по-человечески», – поделилась знаменитость в беседе с изданием «7Дней.ru».
Напомним, что Алёна Хмельницкая стала женой Тиграна Кеосаяна в 1993 году. Брак длился 21 год и подарил супругам двоих дочерей. Старшей Александре сейчас 30 лет, а младшей Ксении – 14.

В 2012 году режиссёр начал жить с журналисткой Маргаритой Симоньян, однако официально брак они оформили лишь спустя 10 лет. Пара воспитывает троих детей – дочерей Марьяну и Маро, а также сына Баграта.

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#актриса
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«Дело может дойти до развода»: что происходит в семье Глюкозы и в чем заподозрили ее супруга-бизнесмена
13 мая 2025, 11:32

Глюкоза (фото: Instagram* @glukozamusic)

В начале 2000-х Глюк’oZa была узнаваемой — за счет мультяшного образа девочки с леденцом, хитов вроде «Невеста» и поддержки Максима Фадеева. Потом — взросление, семейная жизнь, дети, гламурные тусовки и мягкое исчезновение с музыкального радара. Но внезапно Наталья Ионова возвращается — совсем другой. Подробнее в материале «Радио 1».

Красноярск: старт скандалов


Зимой 2024 года в Красноярске певица дала концерт, который стал вирусным, но не благодаря песням. Пользователи в соцсетях обсуждали не вокал, а «конвульсивные движения», «странную хореографию» и «неконтролируемые выкрики». Глюк’oZa казалась неадекватной, а её внешний вид — как будто из другого мира. Местные СМИ писали, что публика была в шоке. Видео с выступления разошлось по телеграм-каналам, вызвав волну слухов.

Певица Глюкоза /Наталья Чистякова-Ионова (Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)

Зомби, «Воландеморт» и колготки


Следующее выступление только укрепило тревогу фанатов: на сцену вышла артистка в чёрных колготках и нижнем белье, с намазанным лицом и растрёпанными волосами. Сценография напоминала не концерт, а сюрреалистический перформанс. Подписчики писали: «Похожа на зомби!», «Что с ней происходит?!». Кто-то видел в этом арт, кто-то — попытку хайпа, но большинство гадало: это наркотики, психоз или дерзкий ребрендинг?

Глюкоза (фото: Telegram @glukozamusic)

Лекарства и странные оправдания


Позже Ионова дала интервью, где заявила:

«Я впервые в жизни принимаю такие лекарства и не знала, как они действуют на меня. Мне очень жаль, что расстроила вас».
В марте Глюк’oZa рассказала, что в 13 лет убегала из дома, спала на лестницах и ночевала в незнакомых квартирах. И что именно Фадеев «спас» её от уличной жизни. Такие признания только подогрели интерес к психоэмоциональному состоянию артистки сегодня.

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Тайные романы Анастасии Стоцкой, разводы и дети от Киркорова: что еще так долго скрывала певица

Слухи о разводе


Не так давно появились слухи о возможном разводе певицы с мужем-бизнесменом Александром Чистяковым после 18 лет брака.

«В этой семье сейчас возникают конфликты, и дело может дойти до развода», – предполагают знакомые семейства.

Кроме того, муж Натальи подогревает интерес к их отношениям своим поведением. Год назад в сети появилась информация о его причастности к махинациям с земельными участками (хотя позже, судя по затишью, дело удалось замять). На недавних публичных мероприятиях он выглядел «несколько странно», с «отсутствующим взглядом», по мнению журналистов. К тому же он не пришел на недавнюю презентацию нового альбома жены, хотя раньше всегда ее сопровождал.
Глюкоза (фото: Instagram* @glukozamusic)

Собчак, защита и попытка новой себя


Интересно, что среди всех скандалов Глюк’oZa активно взаимодействует с Ксенией Собчак. Та, впрочем, известна способностью превращать чужие кризисы в контент — и всегда вовремя появляется в кадре рядом. Поколение, которое росло на песнях «Невеста» и «Снег идёт», уже выросло и вряд ли купится на «сумасшедшую девочку». Но вот молодёжь и поколение альфа — да, они реагируют на эпатаж. Колготки, чёрная тушь, «безумие» — всё это работает как вирусный элемент.

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Сильно похудевшая Татьяна Васильева шокировала собственного сына: «С ума сойти просто!»
Сильно похудевшая Татьяна Васильева удивила фигурой собственного сына
13 мая 2025, 11:19

Татьяна Васильева (Фото: Инстаграм* @tatyana_vasileva_official)

78-летняя актриса Татьяна Васильева шокировала собственного сына сильной худобой.
Недавно в социальных сетях невестки Васильевой появилось видео, на котором ее сын Филипп обратился к ней.

«Мам, ты какая-то дико худая, с ума сойти просто!», — обратил внимание сын звезды в личном блоге своей супруги.

Жена Филиппа Мария моментально поправила его, уточнив, что актриса просто очень стройная и находится в прекрасной физической форме.

К слову, у Татьяны Васильевой отличные отношения со своей невесткой, порой она даже появляется в семейном блоге Марии.

Ранее певица Анна Семенович заявила, что сбросила семь килограммов и теперь чувствует себя «как Дюймовочка». Экс-солистка группы «Блестящие» рассказала в своём блоге о преображении, подчеркнув, что результат достигнут благодаря специальному препарату.

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«Я его терпела»: какой на самом деле была жизнь Нины Гребешковой с Гайдаем и кому достанется многомиллионное наследство актрисы
13 мая 2025, 11:07

Нина Гребешкова (Фото: кадр из фильма «Экипаж»)

Заслуженная артистка умерла в 94 года. На ее счету более 80 киноролей, признание ей принесли персонажи из комедий Леонида Гайдая, ее мужа, с которым она прожила 40 лет. Подробнее о ее жизни расскажет «Радио 1».

Детство и юность

Нина Гребешкова родилась в Москве в 1930 году. Когда началась Великая Отечественная война, отец ушел на фронт, а девочка с двумя братьями и мамой оказались в Пензенской области из-за эвакуации.

Нина Гребешкова с юности мечтала о профессии учительницы, но судьба распорядилась иначе. Переломным моментом стало знакомство с поэтом Владимиром Луговским, отцом её школьной подруги, который разглядел в Нине артистический дар и посоветовал попробовать поступить во ВГИК. Вместе с подругой Марией Луговской она подала документы и поступила в знаменитый институт. Уже во время учёбы Гребешкова начала сниматься в кино: её дебютом стали фильмы «Честь товарища» и «Испытание верности» Ивана Пырьева.

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Семейная жизнь

В студенческие годы она встретила свою судьбу — будущего режиссёра Леонида Гайдая. Высокий, худой, в очках, фронтовик и староста курса, он не сразу завоевал её сердце. Но в какой-то момент Нина поняла, что ощущает его присутствие даже спиной. Их роман развивался неспешно и целомудренно, а предложение руки и сердца от Гайдая стало для неё неожиданным. Тем не менее, в скором времени они поженились — скромно, без пышной свадьбы, в коммунальной квартире в окружении самых близких друзей.

В 1957 году у пары родилась дочь Оксана. Несмотря на статус супруги одного из самых популярных режиссёров страны, Гребешкова не блистала в главных ролях. В фильмах мужа ей доставались небольшие, но запоминающиеся образы.

Семейная жизнь с Гайдаем не была сказкой. Он получал крупные гонорары, но нечасто — один раз в несколько лет. Эти деньги шли на крупные покупки: машину, дачу, квартиру. В остальное время семью обеспечивала Гребешкова. Она сама готовила, делала ремонт, водила и чинила автомобиль, забивала гвозди — словом, брала на себя всё хозяйство.

(Фото: кадр из фильма «Бриллиантовая рука»/РИА Новости)

«Я его терпела. А терпела не потому, что мне было тяжело, а потому, что по-другому к нему относиться было нельзя», — делилась она.

В какой-то момент усталость взяла верх, и она сказала мужу, что уходит.

«Нина, я же без тебя пропаду…» — только произнёс Гайдай. И она осталась.

После смерти мужа

После его смерти в 1993 году от закупорки артерии Гребешкова не замкнулась в себе, а продолжила жить и работать. Несмотря на возраст, она снималась в кино, появляясь в проектах Георгия Данелии, сериале про Виолу Тараканову, фильмах «Легенда № 17», «Экипаж» и даже в популярном сериале «Содержанки».

(Фото: Кадр из фильма «Испытание верности»/РИА Новости)

Но жизнь рядом с гением имела и другую сторону. Уже после смерти режиссёра актрисе пришлось защищать его репутацию: появились заявления коллег по цеху о якобы неподобающем поведении Гайдая на съёмках. Гребешкова не опровергала напрямую, но и не подтверждала слухи:

«Изменял ли он мне? Мне это было неинтересно. И ему, думаю, тоже. Хотя он был очень увлекающимся. Любил всех своих героинь — наслаждался эксцентричностью Селезневой, прелестью Варлей. И я не ревновала, а как бы влезала в его шкуру. Я ему все разрешала. Пользовался ли он этим — не знаю», — отвечала Нина Гребешкова.

Наследство

13 мая 2025 года Нина Павловна Гребешкова скончалась на 95-м году жизни. По словам её внучки, экономиста Ольги Худяковой, актриса ушла по естественным причинам — «от возраста». До последнего дня она была в здравом уме, ходила, не страдала тяжёлыми недугами и сохраняла вкус к жизни. Не соблюдала диет, шутила и отказывалась лишний раз обращаться к врачам. Её семья — дочь и внучка — окружала её вниманием и заботой, стараясь при первых признаках недомогания убедить её обследоваться.


Нина Гребешкова (Фото: РИА Новости/ Евгений Биятов)
Похоронят Нину Павловну 14 мая на Кунцевском кладбище — рядом с мужем, народным артистом СССР Леонидом Гайдаем. Несмотря на слухи о «несметных богатствах» режиссёрской семьи, наследство оказалось скромным. После смерти мужа Гребешкова жила в двухкомнатной квартире в «артистическом» доме на улице Черняховского, недалеко от метро «Аэропорт». Квартира была получена ещё в 1959 году. Сейчас её рыночная стоимость — около 20 миллионов рублей.

Ещё одной частью наследства стала дача в подмосковном СНТ «Мосфильм-2» рядом со Звенигородом. Когда-то этот дом сгорел, но вдова восстановила его своими силами. Позже проект «Идеальный ремонт» дважды помогал привести участок и дом в порядок, превратив скромную постройку в уютную дачную «виллу» в стиле Прованс. Рыночная стоимость этой недвижимости сейчас составляет примерно 5 миллионов рублей.

Всё это — квартира и дача — теперь перешло по наследству к их единственной дочери Оксане Худяковой, а в будущем — к внучке Ольге. Обе женщины получили экономическое образование и работают в банке. Гребешкова, как и её муж, никогда не гналась за роскошью, но жила достойно, честно и в любви к семье.

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