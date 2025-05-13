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Стриптизёр, занимавшийся сексом с возлюбленной P. Diddy, рассказал в суде жуткие подробности оргий

Стриптизёр Филлип рассказал в суде подробности оргий P. Diddy
P. Diddy и Наоми Кэмпбелл (фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)

P. Diddy и Наоми Кэмпбелл (фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)

Стартовал громкий судебный процесс над P. Diddy. 55-летний рэпер выслушал первые показания по делу.
Когда-то P. Diddy был одним из самых влиятельных людей в Голливуде, а теперь его обвиняют в торговле людьми в целях сексуальной эксплуатации, рэкете и перевозке людей с целью занятия проституцией. Также поступали многочисленные обвинения в растлении несовершеннолетних. Рэпер, к слову, свою вину не признаёт.

12 мая состоялось первое заседание суда. Показания дал стриптизёр и эскортник Дэниел Филлип, которого P. Diddy впервые заказал для приватных танцев в 2012 году. Танцор прибыл в номер отеля и сразу же узнал рэпера, несмотря на то, что тот сидел в углу с банданой на лице, в кепке и банном халате.

Исполнитель приказал Филлипу заняться сексом с его девушкой Кассандрой «Кэсси» Вентурой. При этом P. Diddy контролировал весь процесс и требовал использовать много детского масла.

За такие встречи стриптизёр получал от трёх до шести тысяч долларов. Секс-сессии могли продолжаться до 10 часов и проходили как в дорогих отелях Нью-Йорка, так и в квартирах Вентуры и P. Diddy, приводит заявление свидетеля New York Post.

Из показаний танцора следует, что P. Diddy мастурбировал, когда наблюдал за сексом своей девушки с другим мужчиной, а однажды даже потребовал, чтобы Дэниел помочился на Кассандру. Если же рэпер не получал удовлетворения, то он не платил приехавшему по вызову парню.

Мужчина признался, что боялся обратиться в полицию, поскольку рэпер сфотографировал его водительские права в качестве угрозы. Также Филлип опасался за Вентуру, поскольку был уверен, что ей угрожает серьёзная опасность из-за P. Diddy, «обладающего неограниченной властью». Однажды он стал свидетелем того, как обладатель премии «Грэмми» избивает Кэсси.

В зале суда присутствовали мама музыканта Дженис Комбс и его дети, которые несколько раз покидали помещение во время подобных описаний сексуальных контактов.

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«Очень нагло себя вёл»: Кудрявцева рассказала о знакомстве с молодым мужем Макаровым
Кудрявцева рассказала о знакомстве с Макаровым
13 мая 2025, 09:52

Лера Кудрявцева и Игорь Макаров (фото: Instagram* @leratv)

Телеведущая Лера Кудрявцева рассказала о знакомстве со своим мужем, хоккеистом Игорем Макаровым. В шоу «Звёзды сошлись» на телеканале НТВ она заявила, что их встреча произошла абсолютно случайно.
Телезвезда в один из вечеров 2012 года решила поужинать с подругами в ресторане, а за соседним столиком сидел Макаров.

«Он подошёл ко мне, представился. Очень нагло себя вёл. А мне нравится такое, когда меня не боятся», – отметила Кудрявцева.
Между спортсменом и телеведущей вспыхнула искра и они начали встречаться, а уже в 2013 году сыграли свадьбу. Торжество вышло очень дорогим и масштабным.

«Чисто понтануться. Сейчас бы я отметила вдвоем, тихо в ресторанчике… посидеть спокойно, чтобы никто тебя не трогал. А тогда хотелось порвать два баяна», – заявила подруга Сергея Лазарева.
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Внебрачный сын, эзотерические приемы за 50 тыс. рублей и насилие: что скрывает экс-участник «Битвы экстрасенсов» Никита Турчин
13 мая 2025, 09:40

Никита Турчин (Фото: Инстаграм*@n_turchin)

Имя Никиты Турчина стало широко известно после его участия в шоу «Выживалити». Однако часть публики узнала его раньше — по скандальному «Дому-2» и съемках в «Битве экстрасенсов». Что известно о молодом эзотерике, расскажет «Радио 1».
Турчин позиционирует себя как медиум, но на деле его имя чаще фигурирует в новостных заголовках в контексте конфликтов и неоднозначных личных историй.

Скандальное отцовство, о котором предпочли умолчать

В 2023 году официантка Юлия Иванова публично заявила, что родила ребенка от Никиты Турчина. По её словам, они познакомились в одном из московских ночных клубов и провели вместе ночь, после чего Турчин уехал за границу, заблокировав все контакты. Спустя несколько месяцев Юлия узнала о беременности и, не сумев связаться с отцом ребенка, была вынуждена воспитывать сына в одиночку.

История получила краткое освещение в СМИ, однако в «Выживалити» о ней не упомянули. Позже Турчин признал отцовство, но участия в жизни ребёнка не проявил. Девушка продолжает самостоятельно обеспечивать сына. В отличие от других героев скандальных отцовских историй, этот случай остался вне внимания популярных ток-шоу.

Никита Турчин (Фото: Инстаграм*@n_turchin)

Эксцентричность на проекте «Дом-2»

В 2018 году Турчин попытался проявить себя на «Доме-2», где вступил в отношения с участницей проекта Оксаной Ряской, старше его на 11 лет. По её утверждениям, Никита не имел опыта в отношениях с женщинами и вел себя странно: однажды он попытался провести «магический ритуал» с участием живой курицы и ножа прямо в их общем жилище. Ряска отказалась участвовать, а вскоре после этого Турчин покинул шоу, объяснив уход другим предложением. Впоследствии возникли предположения, что его участие было лишь PR-ходом.

Агрессия и преследование

Турчин неоднократно становился жертвой нападений. В 2018 году на одной из станций московского метро на него набросился неизвестный мужчина. Пострадавший получил травмы, обратился за медицинской помощью и опубликовал фото в соцсетях. Позже в том же году он сообщил о навязчивом преследовании в интернете: некий пользователь, получив отказ во внимании, переключился на девушку Турчина, что усугубило ситуацию.

«Соединяет в себе два пола»: Психолог раскрыла тайну звезды «Битвы экстрасенсов» Александра Шепса
«Соединяет в себе два пола»: Психолог раскрыла тайну звезды «Битвы экстрасенсов» Александра Шепса

В июле 2020 года произошел ещё один инцидент: неизвестные напали на Турчина, избили и оставили на земле. Только благодаря оперативной реакции подруги, которой он успел отправить геолокацию, пострадавшему была оказана медицинская помощь. Турчин проходил восстановление в стационаре и обратился к психологам.

Конфликт с авиакомпанией

В 2019 году Турчин оказался в центре скандала с авиаперевозчиком. Он публично обвинил авиакомпанию в отказе предоставить место в бизнес-классе, что, по его словам, нарушало его права. Инцидент был зафиксирован на видео и активно обсуждался в соцсетях.

Никита Турчин (Фото: Инстаграм*@n_turchin)

Магия и монетизация имиджа

На фоне многочисленных скандалов Никита продолжает активно продвигать свои оккультные практики. По неподтверждённым данным, стоимость его консультаций может достигать 50 тысяч рублей. Несмотря на критику и неоднозначную репутацию, он сохраняет активность в медиапространстве.

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Илья Авербух о нелестных словах бывшей жены в адрес Лизы Арзамасовой: «Мужчина должен молчать»
Илья Авербух высказался о нелестных словах Лобачёвой в адрес Арзамасовой
13 мая 2025, 08:21

Илья Авербух и Лиза Арзамасова (фото: Telegram @averbukh_ilya)

В середине нулевых Илья Авербух развёлся с Ириной Лобачевой, родившей ему сына Мартина. Узнав об отношениях бывшего супруга и Лизы Арзамасовой, фигуристка позволяла себе нелестные высказывания в адрес новой избранницы спортсмена.
Несмотря на это, Авербух не стремится жёстко отвечать бывшей жене. Напротив, он благодарен Лобачевой за годы совместной жизни, общие спортивные достижения и, конечно, за первого наследника.

«Я хочу сказать, что вместе с Ирой мы выиграли чемпионаты Европы и мира, серебро Олимпиады, за что всегда буду ей благодарен. Ира – мама моего сына Мартина. И это навсегда – уважение и благодарность. Мартин с 12 лет живёт со мной. А далее я впервые скажу „нет“ на все ответы, потому что мужчина должен молчать. Мне кажется, так. Непонятно, в чем оправдываться, непонятно, зачем объяснять… У нас с Ирой хорошие отношения. Она приходила на мой юбилей, говорила очень хорошие и важные слова. Она свободна в своих комментариях, а я свободен в том, чтобы молчать. Я иду своей дорогой. Я ей всегда благодарен», – откровенно высказался Авербух интервью Ксении Собчак на её YouTube-канале «Осторожно: Собчак».
Напомним, что Илья Авербух уже почти пять лет счастлив в браке с актрисой Лизой Арзамасовой, которая младшего него на 21 год. Звезда «Папиных дочек» подарила фигуристу двоих детей: сына Льва и дочь Лию. Супруги за годы совместной жизни не давали никаких поводов для скандалов и сплетен.

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#критика
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«Неудобно заниматься сексом, если большой живот»: Гоша Куценко сделал интимное признание
Гоша Куценко заявил, что ему было неудобно заниматься сексом с большим животом
13 мая 2025, 07:56

Гоша Куценко (фото: Telegram @KutsenkoGosha)

Гоша Куценко занимался сексом на площадке сериала «Чужие деньги», однако ему очень мешал большой живот.
Актёр исполнил роль чиновника в сериале «Чужие деньги». На премьере Куценко пообщался с журналистами и признался, что поправился на 12 килограммов ради роли, в связи с чем столкнулся с некоторыми трудностями.

«Меня эта роль научила тому, что неудобно заниматься сексом, если у тебя большой живот. Да, я делал это прямо под камерой, конечно. Обычно, когда снимаешься, артистам в укор говорят, живот, второй подбородок. А здесь по команде живот, я, наоборот, надувал, выпячивал второй подбородок», – поделился артист в беседе с VOICE.
Однако, несмотря на это, Куценко полюбил своего героя, поскольку, находясь в этом образе, он мог делать всё.

«Я выпивал, я ел фастфуд, я сбрил бороду, у меня были усы, я ходил с ними четыре месяца, проклинал весь белый свет, зато научился принимать себя таким, каким я есть. Я жрал, был счастливым человеком, когда не держал никаких диет. Я делал всё, что хотел. Мне сказали: "Ты можешь делать всё, что хочешь. Наслаждайся жизнью. Твой персонаж любит жизнь, и ею наслаждается"», – рассказал Гоша.
Также персонаж был полной противоположностью Куценко в плане денег. Актёр поделился, что не является финансово грамотным человеком и вспоминает про деньги только в конце месяца, когда нужно выплачивать налоги. А вот герой сериала, напротив, считает каждую копейку. При этом на своих близких Куценко денег не жалеет.

«У меня девочки растут, я их балую. Свою супругу балую. У меня много друзей. Сейчас непростые времена. Сейчас многим нужны деньги, чего говорить», – отметил Гоша.
Напомним, что у Куценко есть 29-летняя дочь Полина от актрисы Марии Порошиной. А в браке с Ириной Скриниченко он воспитывает десятилетнюю Евгению и семилетнюю Светлану.

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«Позволяю себе столько, сколько хочу»: Ольга Орлова откровенно высказалась об алкоголе
Ольга Орлова заявила, что не ограничивает себя в алкоголе
13 мая 2025, 07:35

Ольга Орлова (фото: Telegram @olgaorlova)

Экс-солистка «Блестящих» Ольга Орлова откровенно рассказала об употреблении алкоголя.
В личном блоге певица, отвечая на вопросы поклонников, заявила, что не ограничивает себя в спиртном, когда есть соответствующее настроение.

«Позволяю себе столько, сколько хочу. Главное должно быть настроение для этого», – отметила звезда.
Такого ответа подписчики явно не ожидали, поэтому началось бурное обсуждение. В результате, мнения разделились: одни поддержали певицу, заявив, что каждый сам выстраивает свой жизненный путь и предпочтения, а другие выразили обеспокоенность, напомнив о важности умеренности.

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#алкоголь
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#шоу-бизнес
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