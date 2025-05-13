Стриптизёр, занимавшийся сексом с возлюбленной P. Diddy, рассказал в суде жуткие подробности оргий

Имя Никиты Турчина стало широко известно после его участия в шоу «Выживалити». Однако часть публики узнала его раньше — по скандальному «Дому-2» и съемках в «Битве экстрасенсов». Что известно о молодом эзотерике, расскажет «Радио 1».