Стриптизёр, занимавшийся сексом с возлюбленной P. Diddy, рассказал в суде жуткие подробности оргий

P. Diddy и Наоми Кэмпбелл (фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)
Стартовал громкий судебный процесс над P. Diddy. 55-летний рэпер выслушал первые показания по делу.
Когда-то P. Diddy был одним из самых влиятельных людей в Голливуде, а теперь его обвиняют в торговле людьми в целях сексуальной эксплуатации, рэкете и перевозке людей с целью занятия проституцией. Также поступали многочисленные обвинения в растлении несовершеннолетних. Рэпер, к слову, свою вину не признаёт.
12 мая состоялось первое заседание суда. Показания дал стриптизёр и эскортник Дэниел Филлип, которого P. Diddy впервые заказал для приватных танцев в 2012 году. Танцор прибыл в номер отеля и сразу же узнал рэпера, несмотря на то, что тот сидел в углу с банданой на лице, в кепке и банном халате.
Исполнитель приказал Филлипу заняться сексом с его девушкой Кассандрой «Кэсси» Вентурой. При этом P. Diddy контролировал весь процесс и требовал использовать много детского масла.
За такие встречи стриптизёр получал от трёх до шести тысяч долларов. Секс-сессии могли продолжаться до 10 часов и проходили как в дорогих отелях Нью-Йорка, так и в квартирах Вентуры и P. Diddy, приводит заявление свидетеля New York Post.
Из показаний танцора следует, что P. Diddy мастурбировал, когда наблюдал за сексом своей девушки с другим мужчиной, а однажды даже потребовал, чтобы Дэниел помочился на Кассандру. Если же рэпер не получал удовлетворения, то он не платил приехавшему по вызову парню.
Мужчина признался, что боялся обратиться в полицию, поскольку рэпер сфотографировал его водительские права в качестве угрозы. Также Филлип опасался за Вентуру, поскольку был уверен, что ей угрожает серьёзная опасность из-за P. Diddy, «обладающего неограниченной властью». Однажды он стал свидетелем того, как обладатель премии «Грэмми» избивает Кэсси.
В зале суда присутствовали мама музыканта Дженис Комбс и его дети, которые несколько раз покидали помещение во время подобных описаний сексуальных контактов.
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12 мая состоялось первое заседание суда. Показания дал стриптизёр и эскортник Дэниел Филлип, которого P. Diddy впервые заказал для приватных танцев в 2012 году. Танцор прибыл в номер отеля и сразу же узнал рэпера, несмотря на то, что тот сидел в углу с банданой на лице, в кепке и банном халате.
Исполнитель приказал Филлипу заняться сексом с его девушкой Кассандрой «Кэсси» Вентурой. При этом P. Diddy контролировал весь процесс и требовал использовать много детского масла.
За такие встречи стриптизёр получал от трёх до шести тысяч долларов. Секс-сессии могли продолжаться до 10 часов и проходили как в дорогих отелях Нью-Йорка, так и в квартирах Вентуры и P. Diddy, приводит заявление свидетеля New York Post.
Из показаний танцора следует, что P. Diddy мастурбировал, когда наблюдал за сексом своей девушки с другим мужчиной, а однажды даже потребовал, чтобы Дэниел помочился на Кассандру. Если же рэпер не получал удовлетворения, то он не платил приехавшему по вызову парню.
Мужчина признался, что боялся обратиться в полицию, поскольку рэпер сфотографировал его водительские права в качестве угрозы. Также Филлип опасался за Вентуру, поскольку был уверен, что ей угрожает серьёзная опасность из-за P. Diddy, «обладающего неограниченной властью». Однажды он стал свидетелем того, как обладатель премии «Грэмми» избивает Кэсси.
В зале суда присутствовали мама музыканта Дженис Комбс и его дети, которые несколько раз покидали помещение во время подобных описаний сексуальных контактов.
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Новые иски против P. Diddy: три мужчины обвинили рэпера в изнасиловании
Анастасия Чинкова