Дело о драке Фёдора Смолова в кафе могут закрыть после примирения сторон

Фёдор Смолов выплатил 4 млн рублей пострадавшему и признал вину
Фёдор Смолов

Фёдор Смолов урегулировал конфликт с потерпевшим по делу о драке в московском кафе. Спортсмен заключил мировое соглашение с Владимиром Кузьминовым и признал свою вину. Об этом сообщает связанный с силовыми структурами Telegram-канал.



В рамках договорённостей Смолов выплатил пострадавшему компенсацию в размере 4 миллионов рублей. После этого Кузьминов обратился в суд с просьбой прекратить уголовное дело в связи с примирением сторон. Заседание назначено на 1 апреля.

Изначально футболист обвинялся в умышленном причинении вреда здоровью. Согласно результатам судебно-медицинской экспертизы, действия спортсмена были квалифицированы как вред средней тяжести.

Теперь, с учётом достигнутого соглашения и компенсации, дело может быть закрыто, если суд удовлетворит ходатайство потерпевшей стороны.

*принадлежит Meta, запрещённой в России
Софья Метелева

