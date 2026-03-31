Дело о драке Фёдора Смолова в кафе могут закрыть после примирения сторон
Фёдор Смолов урегулировал конфликт с потерпевшим по делу о драке в московском кафе. Спортсмен заключил мировое соглашение с Владимиром Кузьминовым и признал свою вину. Об этом сообщает связанный с силовыми структурами Telegram-канал.
В рамках договорённостей Смолов выплатил пострадавшему компенсацию в размере 4 миллионов рублей. После этого Кузьминов обратился в суд с просьбой прекратить уголовное дело в связи с примирением сторон. Заседание назначено на 1 апреля.
Изначально футболист обвинялся в умышленном причинении вреда здоровью. Согласно результатам судебно-медицинской экспертизы, действия спортсмена были квалифицированы как вред средней тяжести.
Теперь, с учётом достигнутого соглашения и компенсации, дело может быть закрыто, если суд удовлетворит ходатайство потерпевшей стороны.
