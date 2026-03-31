Дело о драке Фёдора Смолова в кафе могут закрыть после примирения сторон

31 марта 2026, 21:23

Фёдор Смолов выплатил 4 млн рублей пострадавшему и признал вину

Фёдор Смолов урегулировал конфликт с потерпевшим по делу о драке в московском кафе. Спортсмен заключил мировое соглашение с Владимиром Кузьминовым и признал свою вину. Об этом сообщает связанный с силовыми структурами Telegram-канал.