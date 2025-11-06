Дело о смерти музыканта Лиама Пейна перенесли: следствие ждёт отчёты из Аргентины

06 ноября 2025, 23:10

Расследование гибели музыканта Лиама Пейна приостановили до 2026 года

Лиам Пейн (Фото: Instagram* / @liampeyne)

Расследование загадочной гибели бывшего участника One Direction Лиама Пейна перенесли на следующий год. Об этом сообщает Daily Mail.