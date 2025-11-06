Дело о смерти музыканта Лиама Пейна перенесли: следствие ждёт отчёты из Аргентины
Расследование загадочной гибели бывшего участника One Direction Лиама Пейна перенесли на следующий год. Об этом сообщает Daily Mail.
Коронер Криспин Батлер, ведущий дело, заявил, что его офис пока получил лишь первичные материалы — отчёт о вскрытии и полицейский протокол из Аргентины, где произошла трагедия.
Для завершения расследования требуются свидетельские показания и дополнительные доказательства, которые британские власти ждут от аргентинской стороны.
Следующее заседание назначено на 7 мая 2026 года, после чего пройдёт окончательное слушание.
Напомним, Лиам Пейн умер в возрасте 31 года в октябре прошлого года после падения с балкона третьего этажа отеля в Буэнос-Айресе. По данным вскрытия, причиной смерти стали множественные травмы и внутренние кровотечения.
