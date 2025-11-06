«Просто абсурд»: телеведущая Мегин Келли «прошлась» по Меган Маркл и обвинила в лицемерии

06 ноября 2025, 22:57

Телеведущая Мегин Келли обвинила Меган Маркл в лицемерии и «игре в титулы»

Мегин Келли (Фото: Instagram* / @megynkelly)

Известная американская телеведущая Мегин Келли жёстко раскритиковала Меган Маркл, обвинив её в лицемерии и двойных стандартах. Об этом сообщает Super.





По мнению журналистки, герцогиня Сассекская продолжает пользоваться своим королевским титулом в США, хотя публично заявляла, что хочет дистанцироваться от британской монархии.



Келли отметила, что Меган появляется в светских заведениях, пользуясь статусом, и это вызывает раздражение даже среди американцев.





«Она обвиняла семью мужа в расизме, отвергалась от короны — и при этом гордо носит титул. Это просто абсурд», — сказала ведущая.