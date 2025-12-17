«В моей системе отец не нужен»: Стас Пьеха шокировал откровением о воспитании сына
Стас Пьеха откровенно высказался о своём отцовстве и взглядах на воспитание детей.
В шоу «Ваша Наташа» артист признался, что не считает присутствие отца обязательным элементом в жизни ребёнка и не уверен, что был бы готов к совместному проживанию с собственным сыном.
Пьеха рассказал, что его сын Пётр живёт с мамой в Пушкине под Санкт-Петербургом, тогда как сам он обосновался в Москве. Мальчику 11 лет, он учится в школе и занимается плаванием. Из-за расстояния певец признаёт, что не всегда в курсе всех деталей жизни ребёнка и не может участвовать в его повседневных делах.
По словам Стаса, сегодня он выполняет ту роль, на которую способен: финансово помогает, поддерживает в сложные моменты и появляется в жизни сына периодически. Он подчёркивает, что старается слушать сына и проявлять интерес, считая это максимумом своих возможностей на данный момент.
Особенно резонансным стало признание Пьехи о том, что в его личной системе ценностей отец не является необходимой фигурой для полноценной жизни ребёнка. При этом он честно отметил, что мысль о том, чтобы сын однажды захотел переехать к нему, вызывает у него внутренний конфликт: с одной стороны, он привык жить один и с трудом представляет, как впустит кого-то в своё личное пространство, а с другой — понимает, что зрелость и старость не хотелось бы встречать в полном одиночестве.
Артист признался, что осознаёт необходимость внутренней работы над собой, хотя пока не уверен, готов ли к такому шагу. Его слова вызвали бурную реакцию у зрителей и вновь подняли дискуссию о том, какую роль отец должен играть в жизни ребёнка.
