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Новосибирский артист LOVSTINS хочет записать совместный трек с Канье Уэстом

Фото: iStock/9parusnikov

Начинающий музыкант из Новосибирска LOVSTINS выразил готовность записать совместный трек с американским рэпером Канье Уэстом. Работа с артистом мирового уровня дала бы возможность представить новосибирскую сцену более широкой аудитории.



LOVSTINS выразил мнение, что известность исполнителя не должна стать препятствием для сотрудничества. При этом он признался, что готов к осуждению фанатов Канье Уэста «за такую наглость», однако добавил, что именно благодаря таким проектам ноунейм-артисты становятся звёздами.

«Если Канье Уэст не побоится такого эксперимента и согласится — я готов сделать фит. Для меня это был бы огромный шаг и возможность показать, что даже начинающий артист из Новосибирска может заявить о себе на мировой сцене», — заявил LOVSTINS в разговоре с Om1 Новосибирск.

По его словам, такое сотрудничество могло бы стать уникальным примером взаимодействия начинающего музыканта из Сибири и исполнителя, чья популярность простирается далеко за пределы США.
Элина Позднякова

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