Новосибирский артист LOVSTINS хочет записать совместный трек с Канье Уэстом

27 августа 2026, 14:55

Фото: iStock/9parusnikov

Начинающий музыкант из Новосибирска LOVSTINS выразил готовность записать совместный трек с американским рэпером Канье Уэстом. Работа с артистом мирового уровня дала бы возможность представить новосибирскую сцену более широкой аудитории.





LOVSTINS выразил мнение, что известность исполнителя не должна стать препятствием для сотрудничества. При этом он признался, что готов к осуждению фанатов Канье Уэста «за такую наглость», однако добавил, что именно благодаря таким проектам ноунейм-артисты становятся звёздами.





«Если Канье Уэст не побоится такого эксперимента и согласится — я готов сделать фит. Для меня это был бы огромный шаг и возможность показать, что даже начинающий артист из Новосибирска может заявить о себе на мировой сцене», — заявил LOVSTINS в разговоре с Om1 Новосибирск.