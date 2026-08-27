Сибирякам предложили обменять билет на концерт Канье Уэста на музыкальную услугу

27 августа 2026, 14:39

Фото: iStock/Berezko

Владелец новосибирского лейбла Soul Rhyme Label Юрий Турцев предложил местным жителям предоставить музыкальную услугу стоимостью три тысячи рублей в обмен на билет на концерт американского рэпера Канье Уэста.





Напомним, 24 августа стало известно об отмене выступлений Канье Уэста, которые должны были состояться в Санкт-Петербурге 10 и 11 октября на «Газпром Арене». При этом организатор концертов уверяет, что они все же состоятся. Турцев же решил поддержать новосибирцев, которые купили билеты.





«Мы решили поддержать артистов необычным способом. Если у кого-то остался действующий билет на концерт Kanye West, мы готовы обменять его на одну из наших услуг стоимостью три тысячи рублей», — приводит слова продюсера Om1 Новосибирск.