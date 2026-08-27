«Вправе отказаться»: вернут ли деньги за билеты в случае отмены концерта Канье Уэста в Петербурге
Юрист Жорин: организаторы обязаны вернуть деньги потребителям при отмене Уэста
В преддверии запланированного на осень выступления американского рэпера Канье Уэста в Северной столице в СМИ участились слухи о возможном переносе или срыве шоу. Юрист Сергей Жорин разъяснил, на что могут рассчитывать зрители в случае отмены мероприятия.
Адвокат подчеркнул, что российское законодательство четко регламентирует права потребителей в подобных ситуациях, пишет Общественная Служба Новостей. Согласно статье 52.1 Основ законодательства о культуре, при отмене, замене или переносе мероприятия организатор или уполномоченный билетный оператор обязаны вернуть полную стоимость билета. Дополнительно применяются нормы закона «О защите прав потребителей».
«При неоказании услуги потребитель вправе отказаться от договора и требовать возврата денег, а при наличии доказанных убытков — ставить вопрос и об их возмещении», — прокомментировал собеседник.Жорин отметил, что внутренние разбирательства между организатором, площадкой и артистом не должны влиять на права зрителя. В случае необоснованного отказа от возврата средств потребитель может взыскать средства через суд, включая штрафные санкции.
При этом эксперт воздержался от оценки репутационных рисков для всего рынка, но указал на неоднозначность ситуации: «Газпром Арена» заявляет об отсутствии подписанного договора аренды, тогда как организатор (Say Agency) настаивает на продолжении подготовки. Юрист заключил, что говорить о вине российской стороны преждевременно — окончательные выводы будут зависеть от содержания контрактов и причин потенциальной отмены шоу.