«Вправе отказаться»: вернут ли деньги за билеты в случае отмены концерта Канье Уэста в Петербурге

27 августа 2026, 15:32

Юрист Жорин: организаторы обязаны вернуть деньги потребителям при отмене Уэста

Канье Уэст (Фото: кадр из фильма «Jeen-yuhs: трилогия Канье» (2022)

В преддверии запланированного на осень выступления американского рэпера Канье Уэста в Северной столице в СМИ участились слухи о возможном переносе или срыве шоу. Юрист Сергей Жорин разъяснил, на что могут рассчитывать зрители в случае отмены мероприятия.





Адвокат подчеркнул, что российское законодательство четко регламентирует права потребителей в подобных ситуациях, пишет Общественная Служба Новостей. Согласно статье 52.1 Основ законодательства о культуре, при отмене, замене или переносе мероприятия организатор или уполномоченный билетный оператор обязаны вернуть полную стоимость билета. Дополнительно применяются нормы закона «О защите прав потребителей».





«При неоказании услуги потребитель вправе отказаться от договора и требовать возврата денег, а при наличии доказанных убытков — ставить вопрос и об их возмещении», — прокомментировал собеседник.