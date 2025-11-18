Дело направлено в суд: Ефремова* обвиняют в финансировании экстремистской деятельности
Следственный комитет России сообщил о завершении расследования уголовного дела в отношении блогера Никиты Ефремова*, обвиняемого в финансировании экстремистской деятельности. Об этом говорится в Telegram-канале Главного следственного управления СК РФ по Москве.
Материалы дела уже направлены в суд для рассмотрения по существу.
По версии следствия, с сентября 2021 года по февраль 2022-го Ефремов* перечислял деньги организации, включённой Минюстом в реестр иностранных агентов, признанной экстремистской и запрещённой на территории России.
Отмечается, что следователи изучили банковские выписки и собрали доказательственную базу. Блогер частично признал свою вину. На допросе он заявил, что ежемесячные донаты могли быть активированы кем-то из его окружения — якобы без его личного участия.
Читайте также: **принадлежит Meta, запрещённой в России