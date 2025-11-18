Дело направлено в суд: Ефремова* обвиняют в финансировании экстремистской деятельности

18 ноября 2025, 18:41

Завершено расследование уголовного дела против блогера Никиты Ефремова*

Никита Ефремов (Фото: Instagram** / @nefremov)

Следственный комитет России сообщил о завершении расследования уголовного дела в отношении блогера Никиты Ефремова*, обвиняемого в финансировании экстремистской деятельности. Об этом говорится в Telegram-канале Главного следственного управления СК РФ по Москве.