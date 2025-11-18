«Живём рядом»: мама Тимати рассказала о жизни по соседству с сыном и его семьёй

18 ноября 2025, 18:30

Мама Тимати призналась, что видит внучку Эмму каждый день

Симона Черноморская с внучкой Алисой (Фото: Instagram* / @simona280)

Симона Черноморская — одна из самых вовлечённых звездных бабушек. Она активно участвует в воспитании 11-летней Алисы, нянчится с 6-летним Ратмиром и, как оказалось, практически не расстаётся с младшей внучкой — маленькой Эммой. Об этом сообщает «7 Дней».





Черноморская сообщила, что общению ничто не мешает: квартира Тимати находится буквально по соседству.





«Конечно, я Эмму каждый день вижу. Мы живём рядом», — рассказала мама рэпера.