Достижения.рф

«Живём рядом»: мама Тимати рассказала о жизни по соседству с сыном и его семьёй

Мама Тимати призналась, что видит внучку Эмму каждый день
Симона Черноморская с внучкой Алисой (Фото: Instagram* / @simona280)

Симона Черноморская — одна из самых вовлечённых звездных бабушек. Она активно участвует в воспитании 11-летней Алисы, нянчится с 6-летним Ратмиром и, как оказалось, практически не расстаётся с младшей внучкой — маленькой Эммой. Об этом сообщает «7 Дней».



Черноморская сообщила, что общению ничто не мешает: квартира Тимати находится буквально по соседству.

«Конечно, я Эмму каждый день вижу. Мы живём рядом», — рассказала мама рэпера.
Эмма появилась на свет летом 2024 года — её родила возлюбленная Тимати, модель Валентина Иванова.

Ранее Валентина поделилась, что спустя четыре месяца после родов столкнулась с сильным выпадением волос и сейчас проходит активное восстановление.
Софья Метелева

Что думаешь?

0 0 0 0 0 0