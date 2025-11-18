«Живём рядом»: мама Тимати рассказала о жизни по соседству с сыном и его семьёй
Мама Тимати призналась, что видит внучку Эмму каждый день
Симона Черноморская — одна из самых вовлечённых звездных бабушек. Она активно участвует в воспитании 11-летней Алисы, нянчится с 6-летним Ратмиром и, как оказалось, практически не расстаётся с младшей внучкой — маленькой Эммой. Об этом сообщает «7 Дней».
Черноморская сообщила, что общению ничто не мешает: квартира Тимати находится буквально по соседству.
«Конечно, я Эмму каждый день вижу. Мы живём рядом», — рассказала мама рэпера.Эмма появилась на свет летом 2024 года — её родила возлюбленная Тимати, модель Валентина Иванова.
Ранее Валентина поделилась, что спустя четыре месяца после родов столкнулась с сильным выпадением волос и сейчас проходит активное восстановление.