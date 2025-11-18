«Он был учтив»: Пьяный Отар Кушанашвили подрался с Дмитрием Нагиевым в самолёте

18 ноября 2025, 17:12

Отар Кушанашвили рассказал, что его первая встреча с Нагиевым переросла в драку

Отар Кушанашвили (Фото: Instagram* @otar.kushanashvili)

Журналист Отар Кушанашвили рассказал в шоу «НОСТАЛЬЖИ» о своей первой встрече с актёром Дмитрием Нагиевым. Знакомство произошло в самолёте и закончилось конфликтом.





Кушанашвили признался, что в тот день выпил алкоголя. После того как он вошёл в салон, ему стало плохо, и его вырвало на одного из пассажиров. Этим пассажиром оказался Дмитрий Нагиев. Инцидент спровоцировал ссору, и мужчины подрались.



Несмотря на это, журналист сохранил о Нагиеве хорошее впечатление.

«Я помню, что он был учтив со стюардессами, на съёмочной площадке с помощниками — вот это запомнилось мне больше всего! Потому что я обожаю дружелюбных и ненавижу людей высокомерных! Привет, Андрюшенька Малахов», — рассказал Отар.