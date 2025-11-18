Тома Круза застали за флиртом с 28-летней актрисой

18 ноября 2025, 16:30

Том Круз флиртовал с актрисой Сидни Суини на людях

Сидни Суини (Фото: Instagram* / @sydney_sweeney)

Том Круз, похоже, не собирается грустить после расставания с Аной де Армас. Не прошло и пары недель, как актёра заметили в очень тёплом и непринуждённом общении с 28-летней звездой Сидни Суини — той самой, которая этим летом стала объектом внимания сразу двух голливудских холостяков на «свадьбе века».