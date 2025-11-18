Тома Круза застали за флиртом с 28-летней актрисой
Том Круз, похоже, не собирается грустить после расставания с Аной де Армас. Не прошло и пары недель, как актёра заметили в очень тёплом и непринуждённом общении с 28-летней звездой Сидни Суини — той самой, которая этим летом стала объектом внимания сразу двух голливудских холостяков на «свадьбе века».
По данным Variety, Том и Сидни мило беседовали, смеялись и буквально светились от общения. Суини заметно смущалась рядом с исполнителем роли Итана Ханта, а очевидцы уверены: между ними проскочила искра.
В соцсетях уже вовсю обсуждают, что Сидни может стать следующей возлюбленной Круза. Однако пока выводы делать рано: Круз действительно свободен, а вот сердце Суини занято — сейчас она встречается с продюсером Скутером Брауном.
Напомним, Круз и Ана де Армас расстались всего пару недель назад. По данным инсайдеров, инициатором стал Том — он счёл, что «искра угасла» и предложил завершить отношения на тёплой ноте. Близкие к паре уверяют, что оба ведут себя очень по-взрослому и сохранили уважительное общение.
