Дело закрыто: налоговый долг Ирины Шейк не удалось взыскать

Приставы прекратили розыск Ирины Шейк из-за долга в несколько сотен рублей
Российские судебные приставы прекратили розыск супермодели Ирины Шейк из-за незначительной налоговой задолженности. Об этом сообщает SHOT.



По данным источников, исполнительное производство было приостановлено после того, как в течение нескольких лет не удалось установить местонахождение звезды. История долга началась ещё в период, когда Шейк проживала в Челябинской области — тогда ей начислили налог в размере чуть более 300 рублей, который со временем увеличился примерно до 2 тысяч рублей.

Несмотря на символическую сумму, дело было передано судебным приставам. Сотрудники из города Еманжелинск пытались разыскать модель, однако сделать это не удалось: Ирина уже давно живёт и работает за границей.

В итоге производство приостановили в связи с отсутствием у должника имущества и средств, за счёт которых можно было бы погасить задолженность.

*принадлежит Meta, запрещённой в России
