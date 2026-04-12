Любовь Аксёнова выходит на новый уровень: актриса представит свой первый продюсерский проект
Актриса Любовь Аксёнова расширяет профессиональные горизонты — звезда впервые попробовала себя в роли продюсера. О новом этапе в карьере она рассказала в шоу «Кстати».
Речь идёт о фильме «Пока небо смотрит», премьера которого запланирована на 21 мая. Продюсерами проекта выступили сама Аксёнова и её супруг Павел Аксёнов.
По словам актрисы, этот опыт стал для неё серьёзным вызовом и позволил взглянуть на киноиндустрию с другой стороны.
«Это совершенно новый опыт для меня. У нас фильм про танцы, потрясающие танцоры, актёры и правда настоящие звёзды брейк-данса», — поделилась она.Сюжет картины рассказывает об андеграундных танцорах, стремящихся к признанию, но не готовых жертвовать свободой ради популярности. Их жизнь меняется, когда появляется шанс попасть в крупный телевизионный проект. Особенностью фильма стало сочетание актёрской игры и реального танцевального мастерства.