«Мне очень страшно»: Ольга Парфенюк призналась, что боится полётов в космос

12 апреля 2026, 13:07

Парфенюк отказалась бы от полёта в космос из-за страха и здоровья

Блогер Ольга Парфенюк откровенно рассказала о своём отношении к космосу и призналась, что никогда бы не решилась на такой риск. Об этом сообщает Telegram-канал «Звездач».





На дискуссии VK «Разрушители мифов», приуроченной ко Дню космонавтики, она отметила, что даже в обычной жизни сталкивается с проблемами самочувствия, поэтому идея полёта за пределы Земли вызывает у неё тревогу.





«Я и без космоса по врачам всё время хожу. Учитывая, что я встаю с кровати и немного голова кружится, я думаю, что космос не для меня точно. Меня очень это пугает, мне очень страшно, я бы никогда в жизни не хотела в космос», — призналась Парфенюк.