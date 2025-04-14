«Дело женщины»: Максим Дунаевский заявил, что его избранница должна нести бремя отношений

Максим Дунаевский (Фото: РИА Новости/Владимир Астапкович)
Народный артист РФ Максим Дунаевский счастлив в браке с музыковедом Аллой Новоселовой. По словам композитора, именно женщина должна озадачиться вопросом сохранения отношений, иначе мужчина быстро потеряет к ней интерес.
«Любовь — это первое впечатление, поддержанное бурным сексом. Потом интерес начинает падать, и тут уже дело женщины: насколько она его (мужчину. — прим. ред.) удержит», — цитирует слова Дунаевского «Пятый канал».Напомним, что композитор до нынешнего брака был женат семь раз. За это его стали называть ловеласом. Максиму Дунаевскому такое прозвище не нравится.
Максим Исаакович написал музыку для многих известных фильмов, в их числе: «Д’Артаньян и три мушкетёра», «Мэри Поппинс, до свидания», а также мультфильм «Летучий корабль».
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