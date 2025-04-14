«Не по делу зазвездилась»: к славе разлучницы Кристины Асмус добавился статус скандалистки. Как живет звезда «Интернов» после развода

Кристина Асмус (фото: Instagram* / asmuskristina)
Кристина Асмус — одна из самых заметных фигур в российском кино. Она стала известной на всю страну после роли Вари Черноус, застенчивого и мечтательного врача из сериала «Интерны». Сегодня актриса отмечает свой 37-й день рождения. О творчестве и личной жизни артистки читайте в материале «Радио 1».
Детство актрисы
Кристина Асмус (фото: Instagram* / asmuskristina)
Кристина Мясникова родилась 14 апреля 1988 года в городе Королёве Московской области. Будущая актриса родилась и выросла в семье со средним достатком. Её отец, Игорь Мясников, трудился в городском ракетном центре, а мать, Рада Мясникова, посвятила себя воспитанию четырёх дочерей (у Кристины есть сёстры Карина, Ольга и Екатерина).
В юности Кристина занималась спортивной гимнастикой, получила разряд кандидата в мастера спорта. Но делать спортивную карьеру девочка не захотела, после просмотра фильма «Дикий ангел» она мечтала о сцене. Родители поддержали дочь в ее стремлениях и отдали заниматься в театральную студию. Окончательно решив посвятить себя актёрскому искусству, девушка взяла фамилию, которая звучит более гармонично — Асмус, в честь своего дедушки по материнской линии.
В 2005 году поступила в Школу-студию МХАТ на курс К. А. Райкина, но учёба не сложилась, и начинающую актрису отчислили. Она вернулась в родной город и стала артисткой местного ТЮЗа. После двух лет работы Кристина решила продолжить своё образование и поступила в Театральное училище имени М. С. Щепкина. Её наставником стал Борис Клюев, и в 2014 году она успешно завершила обучение.
Работа в кино
Кристина Асмус (фото: скриншот т/с «Интерны»)
Кристина Асмус впервые появилась на экранах в 2010 году. Она сыграла Сашу в фильме «Алиби на двоих». В том же году большая удача — роль Вари Черноус в сериале «Интерны». Съемки сериала проходили параллельно учебе, но работа на износ того стоила. С выходом сериала актриса стала популярной и узнаваемой всеми.
Артистка участвовала в съёмках сериала «Интерны» на протяжении трёх лет, но затем приняла решение уйти из проекта. На это повлияло несколько факторов. Во-первых, актриса не хотела быть привязанной к одному персонажу. Во-вторых, из-за плотного графика съёмок у неё не оставалось времени на друю работу. Кроме того, Кристину не устраивало условие контракта, согласно которому она не могла забеременеть до окончания съёмок.
В дальнейшем Кристина снялась во множестве фильмов, среди которых «Ёлки», «Золушка», «Дублёр», «Легок на помине», «А зори здесь тихие», «Чемпионы. Быстрее. Выше. Сильнее», «Обе две», «Китобой» и «Сансара». Сейчас фильмография актрисы насчитывает более 35 ролей.
Личная жизнь
Кристина Асмус (фото: Instagram* / asmuskristina)
В период обучения у актрисы был роман с Виктором Степаняном. Их отношения длились три года, но закончились, когда Кристина стала известной благодаря роли в сериале «Интерны».
В 2011 году Асмус состояла в романтических отношениях с актёром Алексеем Гавриловым, известным по сериалу «Универ». Позже Гаврилов расскажет, что со временем он перестал понимать свою избранницу, поскольку она слишком глубоко погружалась в свои образы, и это мешало ему воспринимать её как реального человека. В результате их отношения подошли к концу.
Гарик Харламов и Кристина Асмус (фото: Instagram* / asmuskristina)
В 2013 году Кристина вышла замуж за комика Гарика Харламова, в январе 2014 года у них родилась дочь Анастасия. Супруги были до этого знакомы порядка 2 лет. Кристина и Гарик долгое время встречались тайно, прежде чем Харламов решил уйти от своей жены Юлии Лещенко. Семейное счастье продлилось недолго: в 2020 году звёзды объявили о разводе.
В мае 2023 года Асмус сообщила о новом романе с коллегой Романом Евдокимовым. Артисты работали вместе в театре имени М. Н. Ермоловой и сблизились во время репетиций. Их роман длился примерно год, но потом, без каких-либо объяснений, они перестали появляться вместе на публике.
В начале ноября прошлого года Кристина съехалась с еще женатым кинопродюсером Ильей Бурец. После этого отец двоих детей подал на развод. Роман был красивым, но весьма коротким. После четырех месяцев отношений пара тихо разошлась.
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Скандал на съемках «Склифа»
В творческой среде уже давно поговаривают о сложном характере актрисы. Последний скандал разразился на съемочной площадке сериала «Склиф». По имеющимся данным, актриса систематически не соблюдала график работы на площадке и в целом способствовала созданию напряжённой и гнетущей атмосферы. Требования актрисы и постоянные скандалы привели к тому, что ее выгнали со съемочной площадки.
Руководитель телеканала ТНТ Тина Канделаки подтвердила, что актриса была уволена, хотя это решение далось нелегко. По её словам, поведение Кристины создавало сложности в работе и делало невозможным продолжение съёмок.
«Недавно услышала слова актрисы Марии Шукшиной о том, что актёры — это рабочие лошадки, которые должны вставать в два, три, четыре часа утра, если того требует процесс. И они не могут подвести огромное количество людей. А Асмус как-то рано и не по делу зазвездилась. Всё, что она устроила на съёмочной площадке (а все вокруг обсуждают её скандальное поведение), просто некрасиво, непрофессионально, глупо. Асмус — это не Мордюкова, не Фрейндлих, не Неелова. А ведёт себя так, словно таких, как она, не было, нет и не будет. Но она тем самым ставит крест на своей карьере. Режиссёры и продюсеры узнают про её выходки и просто перестанут приглашать. Будет потом носить еду актёрам на площадке или хлопушкой хлопать», — цитирует слова Алены Кравец издание «АиФ».
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Елена Генералова