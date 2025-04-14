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Главная / Новости / Шоу-бизнес/ «Не по делу зазвездилась»: к славе разлучницы Кристины Асмус добавился статус скандалистки. Как живет звезда «Интернов» после развода

«Не по делу зазвездилась»: к славе разлучницы Кристины Асмус добавился статус скандалистки. Как живет звезда «Интернов» после развода

Кристина Асмус (фото: Instagram* / asmuskristina)

Кристина Асмус (фото: Instagram* / asmuskristina)

Кристина Асмус — одна из самых заметных фигур в российском кино. Она стала известной на всю страну после роли Вари Черноус, застенчивого и мечтательного врача из сериала «Интерны». Сегодня актриса отмечает свой 37-й день рождения. О творчестве и личной жизни артистки читайте в материале «Радио 1».

Детство актрисы


Кристина Асмус (фото: Instagram* / asmuskristina)

Кристина Мясникова родилась 14 апреля 1988 года в городе Королёве Московской области. Будущая актриса родилась и выросла в семье со средним достатком. Её отец, Игорь Мясников, трудился в городском ракетном центре, а мать, Рада Мясникова, посвятила себя воспитанию четырёх дочерей (у Кристины есть сёстры Карина, Ольга и Екатерина).

В юности Кристина занималась спортивной гимнастикой, получила разряд кандидата в мастера спорта. Но делать спортивную карьеру девочка не захотела, после просмотра фильма «Дикий ангел» она мечтала о сцене. Родители поддержали дочь в ее стремлениях и отдали заниматься в театральную студию. Окончательно решив посвятить себя актёрскому искусству, девушка взяла фамилию, которая звучит более гармонично — Асмус, в честь своего дедушки по материнской линии.

В 2005 году поступила в Школу-студию МХАТ на курс К. А. Райкина, но учёба не сложилась, и начинающую актрису отчислили. Она вернулась в родной город и стала артисткой местного ТЮЗа. После двух лет работы Кристина решила продолжить своё образование и поступила в Театральное училище имени М. С. Щепкина. Её наставником стал Борис Клюев, и в 2014 году она успешно завершила обучение.

Работа в кино


Кристина Асмус (фото: скриншот т/с «Интерны»)

Кристина Асмус впервые появилась на экранах в 2010 году. Она сыграла Сашу в фильме «Алиби на двоих». В том же году большая удача — роль Вари Черноус в сериале «Интерны». Съемки сериала проходили параллельно учебе, но работа на износ того стоила. С выходом сериала актриса стала популярной и узнаваемой всеми.

Артистка участвовала в съёмках сериала «Интерны» на протяжении трёх лет, но затем приняла решение уйти из проекта. На это повлияло несколько факторов. Во-первых, актриса не хотела быть привязанной к одному персонажу. Во-вторых, из-за плотного графика съёмок у неё не оставалось времени на друю работу. Кроме того, Кристину не устраивало условие контракта, согласно которому она не могла забеременеть до окончания съёмок.

В дальнейшем Кристина снялась во множестве фильмов, среди которых «Ёлки», «Золушка», «Дублёр», «Легок на помине», «А зори здесь тихие», «Чемпионы. Быстрее. Выше. Сильнее», «Обе две», «Китобой» и «Сансара». Сейчас фильмография актрисы насчитывает более 35 ролей.

Личная жизнь


Кристина Асмус (фото: Instagram* / asmuskristina)

В период обучения у актрисы был роман с Виктором Степаняном. Их отношения длились три года, но закончились, когда Кристина стала известной благодаря роли в сериале «Интерны».

В 2011 году Асмус состояла в романтических отношениях с актёром Алексеем Гавриловым, известным по сериалу «Универ». Позже Гаврилов расскажет, что со временем он перестал понимать свою избранницу, поскольку она слишком глубоко погружалась в свои образы, и это мешало ему воспринимать её как реального человека. В результате их отношения подошли к концу.

Гарик Харламов и Кристина Асмус (фото: Instagram* / asmuskristina)

В 2013 году Кристина вышла замуж за комика Гарика Харламова, в январе 2014 года у них родилась дочь Анастасия. Супруги были до этого знакомы порядка 2 лет. Кристина и Гарик долгое время встречались тайно, прежде чем Харламов решил уйти от своей жены Юлии Лещенко. Семейное счастье продлилось недолго: в 2020 году звёзды объявили о разводе.

В мае 2023 года Асмус сообщила о новом романе с коллегой Романом Евдокимовым. Артисты работали вместе в театре имени М. Н. Ермоловой и сблизились во время репетиций. Их роман длился примерно год, но потом, без каких-либо объяснений, они перестали появляться вместе на публике.

В начале ноября прошлого года Кристина съехалась с еще женатым кинопродюсером Ильей Бурец. После этого отец двоих детей подал на развод. Роман был красивым, но весьма коротким. После четырех месяцев отношений пара тихо разошлась.

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Скандал на съемках «Склифа»


В творческой среде уже давно поговаривают о сложном характере актрисы. Последний скандал разразился на съемочной площадке сериала «Склиф». По имеющимся данным, актриса систематически не соблюдала график работы на площадке и в целом способствовала созданию напряжённой и гнетущей атмосферы. Требования актрисы и постоянные скандалы привели к тому, что ее выгнали со съемочной площадки.

Руководитель телеканала ТНТ Тина Канделаки подтвердила, что актриса была уволена, хотя это решение далось нелегко. По её словам, поведение Кристины создавало сложности в работе и делало невозможным продолжение съёмок.

«Недавно услышала слова актрисы Марии Шукшиной о том, что актёры — это рабочие лошадки, которые должны вставать в два, три, четыре часа утра, если того требует процесс. И они не могут подвести огромное количество людей. А Асмус как-то рано и не по делу зазвездилась. Всё, что она устроила на съёмочной площадке (а все вокруг обсуждают её скандальное поведение), просто некрасиво, непрофессионально, глупо. Асмус — это не Мордюкова, не Фрейндлих, не Неелова. А ведёт себя так, словно таких, как она, не было, нет и не будет. Но она тем самым ставит крест на своей карьере. Режиссёры и продюсеры узнают про её выходки и просто перестанут приглашать. Будет потом носить еду актёрам на площадке или хлопушкой хлопать», — цитирует слова Алены Кравец издание «АиФ».

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«Не могу пройти мимо такого шедевра»: Софья Синицына отреагировала на хейт в соцсетях
Софья Синицына заявила, что довольна внешностью после критики в соцсетях
14 апреля 2025, 13:17

Софья Синицына (Фото: Instagram*, @yasinitsyna)

Актриса Софья Синицына любит эпатировать общественность, публикуя откровенные снимки, делая громкие заявления и иронично отвечая в соцсетях на критику пользователей. Так, Софья часто делает селфи у зеркала и публикует эти фотографии в личном блоге. Некоторые не одобряют подобные снимки.
«Добрые люди мне сегодня написали комментарий, что кривляться в зеркало дешевит женщину. Не переживайте, бедной не останусь, ловите кривляния», — ответила на хейт пользователей Софья.
После она написала, что с её самооценкой всё в порядке и ей нравится любоваться собой.
«<…> каждый раз, когда вижу себя в зеркале — не могу пройти мимо такого шедевра. И вам желаю такой самооценки», — написала актриса.
Ранее Павел Табаков и Софья Синицына, расставшиеся незадолго до рождения дочери Мии, вместе посетили одно из столичных кафе. Актриса опубликовала кадр с четырёхлетней дочерью, занявшей стул с наброшенной на него мужской курткой.

Напомним, что Синицына и Табаков расстались из-за того, что они не сошлись в принципиальных вопросах. Роман актёров длился всего полгода, но в итоге у них родилась дочь.

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#телефон
#соцсети
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«Навалила кринжа»: дети Ксении Бородиной высмеяли маму за съёмку трендового ролика
Ксения Бородина спустилась в метро для съёмки трендового ролика для соцсетей
14 апреля 2025, 13:16

Ксения Бородина с детьми (фото: Telegram @borodylia0803)

Ксения Бородина в личном блоге поделилась подробностями съёмки трендового ролика для соцсетей.
Сейчас многие пользователи снимают видео в метро под песню Нюши. Бородина решила не отставать от трендов и снять подобный ролик вместе с подругой Еленой Бушиной. В этот момент приятельницы как раз гуляли по Москве вместе с детьми. Они спустились в метро и, как заявила Ксения, серьёзно опозорились. Мам, снимающих ролик, высмеяли их дети.

«Когда ты хочешь быть чикой в тренде, а на деле ты – мать подростков и навалила кринжа. Эти подростки всё время что-то шепчут друг другу и ржут», – заявила Бородина.
На пост телеведущей отреагировала блогер Айза Лилуна-Ай, которая отметила, что тоже сталкивалась с подобными насмешками со стороны детей во время съёмок трендовых видео.

Ранее 8-летний сын Ксении Собчак высмеял маму и заявил, что не хочет позориться из-за её танца в соцсети.

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«Оставлял телефон, и фотографии высвечиваются»: Ковальчук сомневалась в верности мужа
Юлия Ковальчук рассказала, что однажды проверяла телефон Алексея Чумакова
14 апреля 2025, 12:42

Юлия Ковальчук и Алексей Чумаков (Фото: Телеграм, @juliakovalchuk82)

В молодости певица Юлия Ковальчук проверяла телефон своего супруга Алексея Чумакова. Об этом она рассказала на «Шоу Воли».
Павел Воля и Илья Соболев решили проверить пару на полиграфе и расспросили их о личном.
«Когда мы были совсем молоды, у нас было пару смешных историй, когда он оставлял свой телефон, и там какие-то фотографии вдруг высвечиваются. Я не понимала, что это за фотографии. <…> я сразу ему сказала: «Это что?» Он мне всё объяснил, мы всё проверили, посмеялись. И вот с тех пор я не залезала больше никогда в жизни к нему в телефон», — призналась певица.
К слову, Алексей и Юлия участвовали в шоу «Секрет на миллион», где тоже обсуждали тему странных находок. Однажды Ковальчук обнаружила в столе супруга пачку презервативов и неизвестную сим-карту. Чумаков объяснил, что презервативы ему оставил прораб, а сим-карта необходима для безопасности дома — она предназначена для специального устройства.

Напомним, что недавно артист сделал своей супруге провокационные комплименты.

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#артист
#измена
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Марат Башаров заступился за бывшую жену и сына после конфликта с авиакомпанией, но его высмеяли
Марат Башаров заступился за экс-жену и сына после скандала с авиакомпанией
14 апреля 2025, 12:35

Марат Башаров (фото: Instagram* @marabash1)

Марат Башаров опубликовал видеообращение в поддержку бывшей супруги, которую не впустили в самолёт. 50-летний актёр эмоционально прокомментировал ситуацию, вызвав неоднозначную реакцию публики.
Елизавета Шевыркова с сыном не смогли улететь в путешествие, которое для них организовал Башаров. Бывшая жена артиста с ребёнком должны были лететь авиакомпанией Nordwind. Они вовремя приехали в аэропорт, сразу же прошли регистрацию и без опоздания подошли на посадку. Однако когда очередь дошла до них, сотрудники заявили, что посадка закончилась.

«Nordwind сорвал каникулы! Мои слёзы, слёзы Марселя, бессонная ночь и разочарование. Ни уговоры, ни слёзы ребёнка не помогли попасть на борт. При том, что очередь в телетрапе была ещё 20 минут после того, как нам отказали в посадке», – посетовала Шевыркова в личном блоге.
Башаров поспешил заступиться за бывшую жену и сына Марселя, сняв видеообращение, которое на своей странице также продублировала Елизавета.

«Здравствуйте, я Марат Башаров, актёр театра и кино, ведущий программы, которая идёт на ТНТ. Наверняка вы со мной согласитесь, что детские слёзы – это самое дорогое, что может быть, никому не хочется видеть, как наши дети плачут. 4 апреля мой сын Марсель со своей мамой Елизаветой вылетали на отдых вместе с друзьями. Их не допустили. У ребёнка случилась истерика», – заявил ведущий шоу «Битва экстрасенсов».
Актёр возмутился тем, что такая ситуация произошла не за границей, где можно ожидать разное отношение к россиянам, а непосредственно в России. Своё обращение Башаров завершил уточнением, что он является заслуженным артистом Республики Татарстан и лауреатом государственной премии России.

Заявление Башарова вызвало неоднозначную реакцию у пользователей соцсетей. Некоторые согласились с ним и тоже были возмущены действиями сотрудников авиакомпании, а другие, напротив, высмеяли артиста. Последние отметили, что он не позабыл указать «свои титулы» и вообще говорил с излишним пафосом.

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Американская внучка Пугачевой: как сейчас выглядит 12-летняя дочь Кристины Орбакайте от миллионера Земцова
14 апреля 2025, 12:35

Клавдия с мамой Кристиной Орбакайте (Фото: РИА Новости/ Екатерина Чеснокова)

Клавдии Земцовой, единственной дочери Кристины Орбакайте, всего двенадцать лет, но она уже пробует себя в творчестве. Какой растёт внучка Аллы Пугачёвой, расскажет «Радио 1».

Детство

С самого рождения к Клаве было приковано внимание — всё-таки она представительница звёздной династии. По словам Орбакайте, с раннего детства у дочери проявлялись способности к пению и танцам, которые семья старается развивать. Этой весной Клавдия отпраздновала 12-летие. Она родилась в Майами, где на тот момент жил её отец — Михаил Земцов, гражданин Америки, который строил там карьеру.

История знакомства Кристины и Михаила случилась более двадцати лет назад. Тогда певица по ошибке пришла не в тот клуб на день рождения Игоря Николаева — и случайно встретила будущего супруга. Земцов практически всю жизнь живёт в Америке, куда переехал ребёнком. О российской эстраде и Кристине он почти ничего не знал. По профессии он стоматолог и владелец сети успешных клиник — к шоу-бизнесу он отношения не имеет.

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Их отношения развивались быстро: вскоре после начала романа пара сыграла свадьбу. Кристина была старше Михаила на шесть лет и уже воспитывала двоих сыновей, но это не стало помехой. Клава стала для Земцова первым ребёнком, и он с трепетом ждал её появления — присутствовал на родах и первым взял дочь на руки.

Из-за разного взгляда родителей на место жительства Клава долгое время жила между двумя странами. С рождения у неё американское гражданство. Часто бывая в России, она проводила время в доме бабушки Аллы Борисовны, где играла с младшими детьми Пугачёвой — Гарри и Лизой (тетя и дядя Клавы), которые, несмотря на родство, младше её на год.


Клавдия с Кристиной Орбакайте и Михаилом Земцовым (Фото: РИА Новости/ Екатерина Чеснокова)

Творчество

С раннего возраста Клавдия проявляла артистизм, чувствовала ритм, была гибкой и пластичной — неудивительно, что она рано начала заниматься балетом. Она уже получает награды и делится танцевальными видео в соцсетях, которые ведёт с шести лет. Клава учится в хорошей частной школе, совмещая учёбу с балетом, вокалом и рисованием. Некоторое время она ходила в школу в России, но год назад семья окончательно обосновалась в США, и девочка пошла в новую школу после окончания начальной ступени.

Свои первые шаги на сцене она сделала ещё в два года — снялась в клипе Орбакайте. Позже появлялась в эфире «Пусть говорят» с видеообращением к бабушке, где заметно волновалась — часто моргала и смущалась.

Кристина говорит, что у дочери непростой характер: она стеснительная, осторожная и тяжело идёт на контакт с новыми людьми. Несмотря на это, Клава уже появлялась в роликах блогеров, поёт в школьном хоре и два года назад записала первую песню. Также она попробовала себя в модельном деле — снялась в рекламе маминого парфюма.


Взросление

Пока сложно сказать, на кого она больше похожа, но известно, что у неё очень тёплые отношения с отцом, и она — настоящая папина дочка. Возможно, со временем Клава продолжит семейную традицию и тоже выйдет на сцену. Уже сейчас она часто сопровождает маму в гастрольных поездках и погружается в атмосферу закулисья.

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#алла пугачёва
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