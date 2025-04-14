«Покрывал его жесткие тусовки с изменами»: Бузова, Бородина, Лорак и другие звезды, которые расстались из-за неверности

Дмитрий Тарасов и Ольга Бузова (Фото: РИА Новости/ Рамиль Ситдиков)
Отношения рушатся по самым разным причинам. У кого-то разные взгляды на жизнь, некоторые слишком часто ссорятся, а иногда между двумя возлюбленными встает посторонний. Здесь звезды ничем не отличаются от обычных людей. Однако их ссоры с партнерами часто перестают быть чем-то личным и происходят на глазах многомиллионной аудитории.
Ольга Бузова и Дмитрий ТарасовРаньше пара телеведущей и футболиста была одной из самых красивых, ярких и, как публика полагала, крепких. Ольга Бузова и Дмитрий Тарасов впервые встретились в 2011 году в компании общих друзей. С того времени между ними завязалось тесное общение.
Однако тогда спортсмен состоял в браке с Оксаной Пономаренко и даже воспитывал вместе с ней дочь Ангелину, родившуюся в 2009 году. После пары месяцев общения с Ольгой Дмитрий решил развестись.
Впоследствии, когда Оксана узнала о расставании экс-супруга с телеведущей, то назвала это кармой. Но, как говорил сам Тарасов, Бузова никого из семьи не уводила.
Возлюбленные поженились в 2012 году. Поклонники прозвали союз Тарабузики. В Сети Ольга и Дмитрий часто делились своим счастьем.
Ольга Бузова (Фото: Инстаграм* @buzova86)
Но поклонники были шокированы, когда через пять лет красивой жизни пришел конец. И в то время стали всплывать неприятные подробности, которые раньше оставались за закрытыми дверьми.
«Если он сказал, что я должна быть дома в 11, значит, я буду дома в 11. Если опаздывала на пять минут, то он мог со мной не общаться несколько дней, доводить меня», — откровенничала телеведущая в беседе с Надеждой Стрелец.
По словам Бузовой, она работала над отношениями, старалась не грузить своими проблемами, не ревновать и не конфликтовать, но не видела отдачи от Тарасова. А потом телеведущая узнала, что спортсмен ей изменял.
«Когда всё это произошло, я даже не верила, что такое может быть, пока своими глазами не поняла, не увидела, что это год уже происходит. Он изменял год еще в браке. Это сто раз уже всем известно», — призналась она в интервью People Talk.
Сам же Дмитрий с обвинениями не согласен. У него есть своя версия того, почему брак распался. Футболист много раз объявлял, что избранница отказывалась заводить ребенка. А ему хотелось большую семью.
Дмитрий Тарасов (Фото: Инстаграм* @tarasov23)
«Я предлагал ей родить мальчика и девочку, чтобы сразу двух зайцев убить. Сначала она согласилась, и мы начали обсуждать, но вскоре пошла на попятную. Говорила, что нам будет достаточно одного ребенка, а после вообще стала игнорировать тему», — рассказал он в интервью Алене Жигаловой.
Ольге неприятно говорить об этом этапе в своей жизни, ведь она ревела почти каждую ночь и с трудом концентрировалась на своих задачах. Иной проблемой стало то, что, со слов телеведущей, экс-супруг буквально выгнал ее из дома, дав неделю на сбор вещей.
А затем оказалось, что дом, который пара строила вместе, футболист переписал на свою маму. И при разводе Бузова не получила ни недвижимость, ни автомобиль. А все из-за брачного контракта, который она подписала, когда выходила замуж.
Ольга отмечала, что ей никогда и ничего не было нужно от мужчины, но она и не предполагала, что эти документы когда-либо станут такой проблемой. По этому поводу Дмитрий тоже имел свое мнение. Он подчеркивал, что время давал столько, сколько необходимо. А обмана с договором не было, все сделано честно и по закону.
Анастасия Костенко и Дмитрий Тарасов (Фото: Инстаграм* @tarasov23)
В настоящее время Дмитрий Тарасов состоит в счастливом браке с моделью Анастасией Костенко. Пара воспитывает четверых детей.
Когда стало известно о новой возлюбленной спортсмена, то фанаты Бузовой раскритиковали девушку, окрестили разлучницей и предрекли ей в будущем подобную участь.
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Ксения Бородина и Курбан ОмаровС громким скандалом распался и союз телеведущей Ксении Бородиной и бизнесмена Курбана Омарова. Их отношения начинались весьма сказочно.
Не успели поклонники осознать, что у Ксении появился возлюбленный, как вдруг пара сообщила о подаче заявления в ЗАГС. Некоторые посчитали это поспешным решением.
Ведь выяснилось, что на момент свадьбы Бородина уже вынашивала малыша. Это был уже второй ребенок, первая дочь Маруся родилась от бизнесмена Юрия Будагова. Младшая девочка Теона появилась на свет в 2015-м.
Однако о том, что брак Ксении и Курбана дал трещину, фанаты заподозрили еще в 2016 году. Когда телеведущая перестала выходить в свет в компании мужа, а тот не приехал на день рождения первой дочери супруги.
Ксения Бородина и Курбан Омаров (Фото: Инстаграм* @borodylia)
«Я думала, он сможет быть любящим мужем и заботливым отцом (как он выставляет себя перед общественностью). Но эту ночь 12 декабря я запомнила на всю жизнь, мой муж пришел в семь утра домой с очередной тусовки, а мне оставалось десять дней до родов! Все, что написано про измену, это чистая правда, и я об этом узнала. Даже знаю квартиру нашего общего знакомого, который «покрывал» его жесткие тусовки с изменами», — отметила Бородина в своих соцсетях.
Все зашло так далеко, что Ксения даже хотела подать на развод, уже подготовила заявление, однако спустя некоторое время передумала и отозвала. Судя по всему, она хотела сохранить семью ради детей. Как потом делилась телеведущая, это было ошибкой и стоило закончить все сразу.
Чтобы уличить супруга в неверности, она сотрудничала с детективами, которые докладывали о том, где Омаров встречался с любовницами, и называли конкретные имена. И все же экс-участница шоу «Дом-2» продолжала ему все прощать.
На грани развода пара оказалась снова в 2019 году. Тогда сербская модель Сорайя Вучелич объявила, что уже несколько лет встречается с Курбаном. Вместе с тем бизнесмен писал в соцсетях, что не видит ничего дурного в сексе на стороне.
Курбан Омаров и Ксения Бородина (Фото: Инстаграм* @borodylia)
Судачили, что Омаров не только изменял, но и некоторое время сидел на шее у Бородиной, пользуясь ее известностью. Часть фанатов полагает, что это обстоятельство переполнило чашу терпения в 2021 году, когда состоялось завершающее заседание суда о разводе.
Но, если Ольга Бузова после разрыва с футболистом почти ничего не получила, то ее бывшая коллега действовала иначе. Главное финансовое вложение — особняк стоимостью 50 миллионов рублей хоть и был куплен в браке, но остался неприкосновенным. Телеведущая переписала дом на свою мать.
Помимо прочего, Ксения приобрела две квартиры для дочек, когда еще состояла в браке. Так, ни одна из этих недвижимостей не стала собственностью Курбана.
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Ани Лорак и Мурат НалчаджиоглуКурортный роман между исполнительницей Ани Лорак и турецким предпринимателем Муратом Налчаджиоглу закончился свадьбой в 2009 году. Торжество устроили на родине жениха. На свадьбу съехалось порядка 200 гостей, в том числе из России.
Спустя некоторое время у возлюбленных появилась дочь София. Супруги счастливо жили 14 лет. У певицы много раз спрашивали, в чем же секрет такого долгосрочного союза. Ани старалась, чтобы отношения не превратились в рутину, а для этого необходимо вносить «искру».
«Женщина должна всегда выглядеть феноменально. Даже дома я хожу в красивом халате, с прической, накрашенными ресницами. Я не позволяю себе быть не нарядной перед мужем. Стараюсь радовать своего мужчину, восхищаюсь им, сопереживаю, советуюсь. Всегда помню, что сила женщины в ее слабости. Мужчина — бог для женщины. От нас должна исходить энергия любви, спокойствия, теплоты, нежности», — уточнила певица в разговоре с журналом Teleprogramma.
Ани Лорак и Мурат Налчаджиоглу (Фото: РИА Новости/ Екатерина Чеснокова)
Но даже подобный подход не помог сохранить брак. В один из дней журналисты увидели ее супруга в компании другой женщины в ресторане. Лорак узнала обо всем, когда об этом говорила практически вся желтая пресса.
Терпеть и пытаться что-то изменить исполнительница хита «Зажигай сердце» не стала. Она сразу призналась, что собирается развестись. Однако Мурат пытался убедить возлюбленную сохранить брак, оправдывался, чтобы обелить себя.
«Суть в том, что он публично появлялся с другими девушками в городе, в котором меня все знают, уважают. И в каком свете он выставлял меня, какое отношение ко мне проявлял. А что может мужчина ответить? Оригинально было. Говорил: «Я вообще думал, что это ты». Как вам этот ход?», — делилась Ани.
Ани Лорак (Фото: Инстаграм* @anilorak)
В 2019 году Лорак и Налчаджиоглу расстались, но это был не конец в их истории. Предприниматель вдруг подал в суд на раздел имущества, утверждав, что материально обделен. Артистка не хотела спорить, из-за чего согласилась на все его условия.
Спустя время Ани нашла в себе силы поддерживать минимальное дружеское общение ради ребенка. Вместе они отвели дочь в первый класс. Лорак подчеркивала, что таким образом девочка не чувствует себя брошенной.
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Юлия Барановская и Андрей АршавинЭкс-участник сборной России по футболу известен своими многочисленными любовными похождениями. Среди них оказалась и телеведущая Барановская.
С ней он встретился в 2003 году еще во время учебы в университете. Их роман быстро перерос в серьезные отношения. Однако до официальной регистрации брака так и не дошло.
Через два года у Андрея и Юлии появился сын Артем. В 2008 году родилась дочь Яна. В 2012 семья пополнилась третьм ребенком по имени Арсений — это случилось уже после расставания родителей.
Выяснилось, что Аршавин сразу после разрыва ушел к журналистке Алисе Казьминой, с которой и сама Барановская была знакома. В своей книге «Всё к лучшему. Исповедь бывшей жены футболиста» Барановская рассказала, что до последнего отказывалась верить в измены избранника.
Юлия Барановская (Фото: Инстаграм* @baranovskaya_tv)
«Мы оба были знакомы с ней довольно долгое время. К тому моменту лет восемь. Она пришла как-то на одну новогоднюю вечеринку к нашим друзьям и вела себя настолько неприлично, что ее чуть не выставили за порог. Потом встретились еще раз в Майами в ресторане. Потом она с мужем приходила на матч «Арсенала». Они были в Лондоне буквально пару дней и попросили Андрея через знакомых о билетах, а заодно он дал им свой номер телефона — «на всякий случай», вдруг с проходками будут проблемы», — откровенничала телеведущая.
И после этого Алиса и Андрей стали встречаться регулярно. Барановская делилась, что не могла себе представить, как любимому удавалось писать и звонить другой, если он постоянно был с ней. Футболист не стал ничего скрывать и сознался в неверности. Аршавина даже не волновало, что супруга находится в положении.
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Но на расставании все не закончилось. Юлия рассказывала, что порой Андрей мог быть невыносим. К примеру, в один из дней они пошли в ресторан после концерта в Лондоне, дабы переждать пробки. Телеведущая села в углу заведения, а спортсмен ее не отпускал, параллельно общаясь с другой женщиной.
«Андрей запер меня, достал телефон и начал переписываться со своей любовницей, громко смеясь и что-то комментируя. Будто мстил за мое хорошее настроение», — отмечала она.
Но больше всего Юлию расстраивало то, что Аршавин после расставания почти не общался с детьми. И она не понимала, как им объяснить эту смену поведения.
Рита Дакота (Фото: Инстаграм* @ritadakota)
Рита Дакота и Влад СоколовскийДакота и Соколовский познакомились на реалити-проекте «Фабрика звезд-7» в 2007 году. Они сразу друг другу понравились.
Меньше чем через год артист сделал певице предложение. Потом они сыграли свадьбу, а медовый месяц провели в Греции. В начале 2017 Рита объявила, что ждет малыша.
Влюбленные делились фотографиями, которые демонстрировали абсолютное счастье и взаимопонимание. Однако оказалось, что все это было лишь картинкой.
Влад Соколовский с дочерью Мией (Фото: Инстаграм* @vs20)
«Оказалось, что Влад изменял мне на протяжении всех наших отношений, изменял мне, когда мы поженились и обвенчались, изменял, когда я была беременна, изменял с первых дней жизни Мии, изменял вплоть до момента, когда я узнала об этом. Это были десятки «девушек», многих из них я знаю лично, многие из них были моими «приятельницами», вхожими в мой дом. Практически все наши общие друзья, которые встречали меня из роддома, знали об этом и покрывали его, у многих из них его измены происходили прямо дома, с их согласия. Знали и некоторые члены его семьи, включая отца», — призналась Дакота в соцсетях.
Влад сознался в неверности. Артист не старался защищаться или как-то обелить себя. Он понимал, что главное — не лишиться общения с дочерью.
Несмотря на сильную обиду, певица препятствовать не стала. Они обо всем договорились, а в настоящее время находятся в дружеских отношениях.
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