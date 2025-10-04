«Делюкс» каюты, осетрина и безлимитный бар: жена Петросяна устроила второй за месяц роскошный отпуск

04 октября 2025, 10:55

Жена Петросяна с детьми отправилась в роскошный речной круиз

Татьяна Брухунова (фото: Instagram* @bruhunova)

Жена юмориста Евгения Петросяна во второй раз за месяц отправилась в отпуск вместе с детьми. По данным Telegram-канала SHOT, Татьяна Брухунова выбрала шестидневный речной круиз по маршруту Москва – Плёс на роскошном теплоходе премиум-класса.