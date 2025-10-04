«Делюкс» каюты, осетрина и безлимитный бар: жена Петросяна устроила второй за месяц роскошный отпуск
Жена юмориста Евгения Петросяна во второй раз за месяц отправилась в отпуск вместе с детьми. По данным Telegram-канала SHOT, Татьяна Брухунова выбрала шестидневный речной круиз по маршруту Москва – Плёс на роскошном теплоходе премиум-класса.
Такой отдых обошёлся семье в порядка одного миллиона рублей. В эту сумму входит проживание в двух каютах категории «делюкс»: одна для Татьяны, вторая – для детей. Одна из них обходится в среднем в 400 тысяч рублей.
На борту теплохода есть всё для комфортного отдыха: ресторан с кухней от шеф-повара, включающей осетрину, икорный сет, царские кулебяки и неограниченное количество вина, а также бар, фитнес-зал и даже библиотека. Тур сопровождается лекционной программой, рассчитанной на состоятельных туристов, желающих совместить отдых с интеллектуальным досугом.
Интересно, что прошлый отпуск Брухуновой вызвал подозрения у пользователей: в соцсетях появилась версия, что отдых в отеле был оплачен не деньгами, а рекламой в запрещённой в России Instagram*. Получила ли семья Петросяна скидку или бартер в этот раз – пока неизвестно.
