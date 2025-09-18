«Киевский» торт и реклама в запрещённой соцсети: Татьяна Брухунова попала в скандал с юбилеем Петросяна

18 сентября 2025, 10:42

Брухунову уличили в публикации рекламы в запрещённой соцсети на юбилее Петросяна

Татьяна Брухунова (фото: Instagram* @bruhunova)

Юморист Евгений Петросян отпраздновал 80-летие в роскошной усадьбе на берегу озера Наговье в Тверской области. Однако в центре внимания оказалась его жена Татьяна Брухунова, которую подозревают в нарушении закона о рекламе в запрещённой соцсети Instagram*.