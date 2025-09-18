«Киевский» торт и реклама в запрещённой соцсети: Татьяна Брухунова попала в скандал с юбилеем Петросяна
Юморист Евгений Петросян отпраздновал 80-летие в роскошной усадьбе на берегу озера Наговье в Тверской области. Однако в центре внимания оказалась его жена Татьяна Брухунова, которую подозревают в нарушении закона о рекламе в запрещённой соцсети Instagram*.
Как сообщает Telegram-канал SHOT, четырёхдневный отдых обошёлся семье в порядка 225 тысяч рублей. Супруги с двумя детьми арендовали домик в винтажном стиле с коврами на стенах, напоминающими бабушкино детство, площадью 220 квадратных метров и четырьмя комнатами. Кроме проживания, пара отдельно оплачивала обзорную прогулку по территории.
Однако источники канала утверждают, что Петросян мог отпраздновать юбилей бесплатно благодаря активности жены в Instagram*. Брухунова активно делилась со своими подписчиками подробностями отдыха, показывала торт «Киевский» и почти по секундам рассказывала о локации и услугах усадьбы. При этом блогер отмечала аккаунт владелицы отеля в сторис, вероятно, чтобы избежать штрафа до 20 тысяч рублей за нарушение закона о рекламе в запрещённой соцсети.
Эта ситуация вызывает множество вопросов о том, был ли это скрытый рекламный контракт или же просто искренняя благодарность за организацию праздника. Сама Брухунова пока не прокомментировала обвинения.
Читайте также: *деятельность корпорации Meta (Instagram) признана экстремистской и запрещена в России