«Деменция и болезнь Альцгеймера»: хирург назвала тяжелые последствия операций Киркорова
Хирург Мухина: последствия операций Киркорова могут быть очень серьезными
Частые пластические операции, к которым прибегает король российской эстрады Филипп Киркоров, могут вызвать серьезные проблемы со здоровьем. Об этом рассказала доктор медицинских наук, хирург и косметолог Марият Мухина.
В разговоре с Общественной Службой Новостей эксперт отметила, что регулярное вмешательство даже эстетического характера пагубно отразится на здоровье звезды.
«Частый наркоз опасен для центральной нервной системы. А вот многократные операции и вовсе способны спровоцировать развитие энцефалопатии. Я вам больше скажу: последствием многократных вмешательств могут стать такие недуги, как деменция, Паркинсон и болезнь Альцгеймера», — пояснила Мухина.
По ее словам, анестезия в возрасте Киркорова может вызвать аллергическую реакцию или воспаление, а также привести к инфаркту или проблемам с дыхательной функцией. И чем больше операций, тем тяжелее проходит восстановление, заключила Мухина.