«Деменция и болезнь Альцгеймера»: хирург назвала тяжелые последствия операций Киркорова

20 июля 2026, 17:11

Хирург Мухина: последствия операций Киркорова могут быть очень серьезными

Филипп Киркоров (Фото: РИА Новости/Алексей Даничев)

Частые пластические операции, к которым прибегает король российской эстрады Филипп Киркоров, могут вызвать серьезные проблемы со здоровьем. Об этом рассказала доктор медицинских наук, хирург и косметолог Марият Мухина.





В разговоре с Общественной Службой Новостей эксперт отметила, что регулярное вмешательство даже эстетического характера пагубно отразится на здоровье звезды.





«Частый наркоз опасен для центральной нервной системы. А вот многократные операции и вовсе способны спровоцировать развитие энцефалопатии. Я вам больше скажу: последствием многократных вмешательств могут стать такие недуги, как деменция, Паркинсон и болезнь Альцгеймера», — пояснила Мухина.