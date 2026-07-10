Филипп Киркоров похвастался украшениями за миллионы рублей
Певец Филипп Киркоров снялся в новой фотосессии, в которой показал украшения общей стоимостью около шести миллионов рублей. Соответствующие кадры появились на его странице в Instagram*.
На снимках 59-летний артист позирует в белой футболке с красным принтом от Dolce & Gabbana. В качестве аксессуаров он выбрал кольцо и браслет Tiffany & Co из платины и желтого золота с бриллиантами. Их стоимость на официальном сайте составляет 18 тысяч долларов (около 1,4 миллиона рублей) и 55 тысяч долларов (около 4,2 миллиона рублей) соответственно.
Также певец показал браслет Cartier из 18-каратного желтого золота ценой 6630 долларов (около 505 тысяч рублей). Таким образом, общая стоимость всех украшений достигла шести миллионов рублей.
Ранее Киркоров рассказал в соцсетях, что решил помочь бездомному псу Пьеру, который оказался в приюте после смерти своего прежнего владельца. История собаки тронула артиста, и он не смог пройти мимо.
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