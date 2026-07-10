Филипп Киркоров похвастался украшениями за миллионы рублей

10 июля 2026, 11:09

Филипп Киркоров снялся в украшениях Tiffany и Cartier за 6 млн рублей

Филипп Киркоров (Фото: Инстаграм*/fkirkorov)

Певец Филипп Киркоров снялся в новой фотосессии, в которой показал украшения общей стоимостью около шести миллионов рублей. Соответствующие кадры появились на его странице в Instagram*.