«Помолодел на 10 лет»: Филипп Киркоров продолжает тратить миллионы на преображение
Филипп Киркоров преобразился после установки виниров
Филипп Киркоров продолжает тратить миллионы на преображение. На этот раз поп-король решился изменить улыбку. Об этом в личном блоге сообщил стоматолог Глеб Пекли.
Киркоров недавно прошел несколько процедур по улучшению внешности. Он сделал липосакцию, ринопластику, а также работал над рельефом пресса. Теперь артист обратил внимание на состояние своих зубов и решил установить новые виниры.
«Смотри, как подбородок изменился! Какая нижняя треть лица! Как Филипп Киркоров за 5 минут помолодел на 10 лет», — сказал специалист.
Пекли утверждает, что новая улыбка всегда производит эффект омоложения. Для этого не требуется ни косметология, ни пластическая хирургия. Улыбка, которая выглядит естественно и правильно, делает вас моложе, привлекательнее и красивее, добавил стоматолог.