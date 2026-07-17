«Помолодел на 10 лет»: Филипп Киркоров продолжает тратить миллионы на преображение

17 июля 2026, 13:16

Филипп Киркоров преобразился после установки виниров

Филипп Киркоров (Фото: Инстаграм* @fkirkorov)

Филипп Киркоров продолжает тратить миллионы на преображение. На этот раз поп-король решился изменить улыбку. Об этом в личном блоге сообщил стоматолог Глеб Пекли.





Киркоров недавно прошел несколько процедур по улучшению внешности. Он сделал липосакцию, ринопластику, а также работал над рельефом пресса. Теперь артист обратил внимание на состояние своих зубов и решил установить новые виниры.



Филипп Киркоров (Фото: Инстаграм* @dr.pekli)



«Смотри, как подбородок изменился! Какая нижняя треть лица! Как Филипп Киркоров за 5 минут помолодел на 10 лет», — сказал специалист.