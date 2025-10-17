«Демографический сбой»: Игорь Крутой заявил о главной проблеме шоу-бизнеса

17 октября 2025, 19:31

Игорь Крутой заявил об отсутствии новых больших артистов на современной эстраде

Игорь Крутой (Фото: Instagram* @igorkrutoy65)

Композитор Игорь Крутой высказал мнение, что на современной эстраде сейчас выступают в основном незначительные личности. Он считает, что интернет упростил возможность заявить о себе, но это не привело к появлению новых больших артистов. Слова композитора приводит Kp.ru.





Крутой отметил, что аналогичная тенденция наблюдается и в западной культуре, где не появилось фигур уровня Майкла Джексона, Элтона Джона или Пола Маккартни. Продюсер предположил, что причины могут крыться в демографических изменениях или в самой эпохе, которая диктует иные песни и других исполнителей.



Композитор провёл параллель с кинематографом. По его словам, среди молодых звезд сейчас нет таких масштабных актёрских талантов, как Евгений Леонов или Иннокентий Смоктуновский.

«Это таланты, это масштаб личности. Да, у нас и сейчас есть талантливые актёры, но по уровню они уступают своим старшим товарищам, — сказал Крутой.