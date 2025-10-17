«Юная, но цельная»: Павлиашвили поведал о знакомстве с будущей женой-подростком

17 октября 2025, 18:46

Сосо Павлиашвили рассказал о знакомстве с будущей женой, когда ей было 16 лет

Сосо Павлиашвили (Фото: Instagram* @soso_pavliashvili_official)

Эстрадный певец Сосо Павлиашвили в интервью для YouTube-канала Светланы Бондарчук рассказал о первой встрече со своей будущей женой Ириной. Артист отметил, что его тогда поразила её красота.





На момент знакомства Ирине было 16 лет. Павлиашвили признался, что сначала принял её за ребёнка, поэтому их отношения начались не сразу.

«Во-первых, Ира была очень красивая, ну а сейчас ещё красивее. Во-вторых, она была такая цельная, состоявшаяся уже, хотя юная», — поделился Сосо.

