«Юная, но цельная»: Павлиашвили поведал о знакомстве с будущей женой-подростком
Сосо Павлиашвили рассказал о знакомстве с будущей женой, когда ей было 16 лет
Эстрадный певец Сосо Павлиашвили в интервью для YouTube-канала Светланы Бондарчук рассказал о первой встрече со своей будущей женой Ириной. Артист отметил, что его тогда поразила её красота.
На момент знакомства Ирине было 16 лет. Павлиашвили признался, что сначала принял её за ребёнка, поэтому их отношения начались не сразу.
«Во-первых, Ира была очень красивая, ну а сейчас ещё красивее. Во-вторых, она была такая цельная, состоявшаяся уже, хотя юная», — поделился Сосо.После знакомства певец пригласил девушку в свой коллектив на место бэк-вокалистки, и она отправилась с ним на гастроли. Павлиашвили добавил, что родители Ирины поначалу беспокоились. Однако, по словам артиста, грузинское воспитание и пример его собственной семьи в итоге помогли преодолеть все трудности.
