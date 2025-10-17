Прохор Шаляпин раскрыл, откуда у него джинсы за 1 млн рублей

17 октября 2025, 19:02

Прохор Шаляпин заявил, что джинсы Chrome Hearts за миллион рублей ему подарили

Прохор Шаляпин (Фото: Telegram @aChaliapin)

Певец Прохор Шаляпин рассказал изданию «Страсти», что ему подарили дорогие дизайнерские джинсы.





Речь идёт о модели бренда Chrome Hearts, в которой артист недавно появился на светском мероприятии. По приблизительным оценкам, эта вещь стоит около одного миллиона рублей. Интересно, что аналогичные джинсы ранее видели на другом исполнителе — Стасе Михайлове.



Шаляпин специально отметил, что сам не приобретал этот дорогой предмет гардероба.

«Мне их подарили», — пояснил певец.