Прохор Шаляпин раскрыл, откуда у него джинсы за 1 млн рублей
Певец Прохор Шаляпин рассказал изданию «Страсти», что ему подарили дорогие дизайнерские джинсы.
Речь идёт о модели бренда Chrome Hearts, в которой артист недавно появился на светском мероприятии. По приблизительным оценкам, эта вещь стоит около одного миллиона рублей. Интересно, что аналогичные джинсы ранее видели на другом исполнителе — Стасе Михайлове.
Шаляпин специально отметил, что сам не приобретал этот дорогой предмет гардероба.
«Мне их подарили», — пояснил певец.При этом он отказался сообщать, кто именно сделал ему такой подарок.
