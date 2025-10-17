Достижения.рф

Режиссёр Константин Богомолов призвал вернуть в моду мужчин-аристократов

Константин Богомолов выступил за воспитание офицерского благородства у мужчин
Константин Богомолов (Фото: Instagram* @konbog75)

Режиссёр Константин Богомолов выступил за воспитание в мужчинах офицерского благородства. Развернутое интервью режиссёра вышло в эфир шоу «Дайте сказать!».



Богомолов считает, что необходимо вернуть традиции Российской империи, где мужчины демонстрировали аристократичность в любых обстоятельствах.

«Сила и насилие нужны только в деле защиты Родины и защиты от преступности разного рода. Я периодически общаюсь с людьми, связанными с армией и оружием. Я никогда не видел неуважительного отношения к женщине», — отметил Константин.
В беседе режиссёр затронул темы семейных ценностей, современного театра и своих актёрских курсов.

