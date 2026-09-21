«День есть — и слава Богу»: Солист из «Иванушек International» Кирилл Андреев получил тяжелую травму
Певец из «Иванушек» Кирилл Андреев получил травму головы на своем 30-летии
Певец из «Иванушек International» Кирилл Андреев получил тяжелую травму головы во время празднования своего 30-летия, в результате чего ему потребовалась операция. Об этом он и его супруга Лола рассказали в интервью Тутте Ларсен для проекта «Нетленка».
По словам Лолы, инцидент произошел в конце праздничного вечера, пишет издание «Абзац». Между Кириллом и одним из гостей вспыхнул конфликт после резкого высказывания в адрес ее сестры. Сам Андреев рассказал, что после того, как мужчина выбросил его сигарету, он схватил гостя за одежду. В ответ охранник обидчика ударил артиста, из-за чего тот упал и ударился затылком.
«Ударил — я упал, ударился затылком. Очнулся — естественно, лужа крови», — вспоминает артист.Андреев поблагодарил друга Сашу Смирнова, который оперативно отреагировал на случившееся: не стал дожидаться скорой помощи, посадил Кирилла в машину и отвез его в НИИ скорой помощи им. Н. В. Склифосовского. Сначала медики пытались справиться с гематомой без хирургического вмешательства, однако консервативное лечение не дало результата. Позже нейрохирург Владимир Крылов провел трепанацию черепа. Лола призналась, что в тот момент не представляла, чем все закончится. Именно тогда она впервые начала молиться и пообещала Богу изменить свое поведение.
«Ничего не понимала. Сегодняшний день есть, и слава Богу», — произнесла Лола.