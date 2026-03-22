Юрист Рябов назвал условия для сохранения имени группы «Иванушки International»
Группе «Иванушки International» придется скорректировать свое название для работы в России из-за отсутствия товарного знака на английском языке. Об этом в беседе с РИА Новости рассказал патентный поверенный и адвокат Владислав Рябов.
С 1 марта 2026 года в РФ действуют ограничения на использование иностранных слов на вывесках и в иных средствах размещения информации. По словам юриста, для музыкантов сегодня есть лишь один способ сохранить название.
«В России есть зарегистрированный товарный знак "Иванушки" на русском языке. Слово International не включено в качестве элемента товарного знака», — объяснил юрист.Как утверждает Рябов, чтобы избежать санкций, коллективу необходимо убрать англицизм из официального обозначения. При этом правообладатель не лишен права подать новую заявку на товарный знак, чтобы использовать старое название.