Юрист Рябов назвал условия для сохранения имени группы «Иванушки International»

22 марта 2026, 05:31

«Иванушки International» (Фото: vk.com / @ivanushkiband)

Группе «Иванушки International» придется скорректировать свое название для работы в России из-за отсутствия товарного знака на английском языке. Об этом в беседе с РИА Новости рассказал патентный поверенный и адвокат Владислав Рябов.





С 1 марта 2026 года в РФ действуют ограничения на использование иностранных слов на вывесках и в иных средствах размещения информации. По словам юриста, для музыкантов сегодня есть лишь один способ сохранить название.



«В России есть зарегистрированный товарный знак "Иванушки" на русском языке. Слово International не включено в качестве элемента товарного знака», — объяснил юрист.