Достижения.рф

Юрист Рябов назвал условия для сохранения имени группы «Иванушки International»

«Иванушки International» (Фото: vk.com / @ivanushkiband)

Группе «Иванушки International» придется скорректировать свое название для работы в России из-за отсутствия товарного знака на английском языке. Об этом в беседе с РИА Новости рассказал патентный поверенный и адвокат Владислав Рябов.



С 1 марта 2026 года в РФ действуют ограничения на использование иностранных слов на вывесках и в иных средствах размещения информации. По словам юриста, для музыкантов сегодня есть лишь один способ сохранить название.

«В России есть зарегистрированный товарный знак "Иванушки" на русском языке. Слово International не включено в качестве элемента товарного знака», — объяснил юрист.
Как утверждает Рябов, чтобы избежать санкций, коллективу необходимо убрать англицизм из официального обозначения. При этом правообладатель не лишен права подать новую заявку на товарный знак, чтобы использовать старое название.

Александр Огарёв

Что думаешь?

0 0 0 0 0 0