Суд проверит законность брака покойного солиста группы «Иванушки International» Олега Яковлева с Александрой Куцевол

16 сентября 2026, 12:15

Суд решит, был ли брак певца Яковлева и Куцевол законным

Олег Яковлев и Александра Куцевол (Фото: РИА Новости/Рамиль Ситдиков)

Суд рассмотрит иск о законности брака покойного солиста «Иванушки International» Олега Яковлева с Александрой Куцевол. Об этом сообщается в сети 16 сентября.