Суд проверит законность брака покойного солиста группы «Иванушки International» Олега Яковлева с Александрой Куцевол
Суд рассмотрит иск о законности брака покойного солиста «Иванушки International» Олега Яковлева с Александрой Куцевол. Об этом сообщается в сети 16 сентября.
Согласно информации, с требованием признать брак недействительным обратилась родственница артиста — истцом указывается некая Яковлева Т., которая, вероятно, является племянницей певца. Отмечается, что аналогичный иск уже подавался в 2024 году, однако в 2025-м производство по делу прекратили. Истица подала жалобу, и апелляция отменила решение, встав на сторону женщины.
Олег Яковлев скончался в июне 2017 года от двусторонней пневмонии. По данным СМИ, он завещал имущество племяннице Татьяне и своему лучшему другу Роману Радову, однако в дело вмешалась супруга артиста Александра.
Брак заключался в 2012 году в Сербии. Как утверждается, актовую запись о нем так и не внесли в реестр ЗАГСа.
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