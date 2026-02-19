«Юрка, не благодари»: Мельникова прокомментировала волну хейта из-за своих слов о Борисове

19 февраля 2026, 22:08

Дарья Мельникова ответила на критику после высказываний о Юре Борисове

Дарья Мельникова (Фото: Instagram* / @melnikovadsh)

Актриса Дарья Мельникова отреагировала на волну критики, которая обрушилась на неё после воспоминаний о студенческих годах с Юра Борисов. Об этом сообщает Telegram-канал «Звездач».





Поводом стали её слова, в которых она в шутливой форме назвала актёра «дурачком» и призналась, что в годы учёбы мало кто верил в его будущий успех.



После резонанса в сети Мельниковой пришлось объясняться. По словам артистки, она не ожидала столь бурной реакции и не считает свои слова оскорбительными.





«Я вообще не поняла, что я такого сказала. Но очень рада, что у Юры столько заступников и защитников, как выяснилось. Ну ничего, мы… Я вот еще не могу придумать никак шутку на эту тему. Вот, кроме того, чтоб сказать Юрке: "Юрка, не благодари, не благодари меня"», — заявила актриса.