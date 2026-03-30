День рождения за 3 миллиона: Дилара рассказала о коллаборации и личной жизни
Дилара Зинатуллина призналась, что хотела бы записать совместный трек с Нюшей. Об этом сообщает Telegram-канал «Звездач».
Ранее артистки уже работали вместе над ремиксом песни «Цунами», а теперь блогер и певица задумывается о создании полноценной композиции. По её словам, они планируют обсудить эту идею при личной встрече.
О своих творческих планах Дилара рассказала на вечеринке в честь дня рождения, которая, по её признанию, обошлась примерно в 3 миллиона рублей. Отдельное внимание привлёк её образ — платье в традиционном татарском стиле стоимостью около 200 тысяч рублей.
Зинатуллина также поделилась, что сейчас её сердце свободно. Она отметила, что для начала отношений для неё важно прежде всего уважение.
