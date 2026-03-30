«Он споткнулся»: В Госдуме предостерегли Ефремова от возврата к разгульной жизни

30 марта 2026, 17:14

Депутат Драпеко призвала Ефремова не возвращаться к разгульному образу жизни

Михаил Ефремов (Фото: кадр из сериала «Фурцева. Легенда о Екатерине»)

Первый заместитель председателя комитета по культуре Госдумы России Елена Драпеко призналась, что ей «очень жалко» актёра Михаила Ефремова, который отбыл срок в тюрьме.





В беседе с NEWS.ru Драпеко сообщила, что «сильно переживала», когда артист оказался в местах лишения свободы.

«Жалко мне его. Я очень переживала, когда с ним случилось такое несчастье, споткнулся человек. Я понимаю, что он был в совершенно невменяемом состоянии [в момент совершения аварии]. Это его не извиняет. Но вызывает жалость», — отметила она.