«Он споткнулся»: В Госдуме предостерегли Ефремова от возврата к разгульной жизни
Первый заместитель председателя комитета по культуре Госдумы России Елена Драпеко призналась, что ей «очень жалко» актёра Михаила Ефремова, который отбыл срок в тюрьме.
В беседе с NEWS.ru Драпеко сообщила, что «сильно переживала», когда артист оказался в местах лишения свободы.
«Жалко мне его. Я очень переживала, когда с ним случилось такое несчастье, споткнулся человек. Я понимаю, что он был в совершенно невменяемом состоянии [в момент совершения аварии]. Это его не извиняет. Но вызывает жалость», — отметила она.Парламентарий выразила надежду, что Ефремов в полной мере переосмыслил свою жизнь и сделал правильные выводы. Она подчеркнула: в первую очередь актёр не должен возвращаться к своему прежнему «разгульному» образу жизни.
Ранее стало известно, как Михаил Ефремов относится к алкоголю после выхода из тюрьмы.