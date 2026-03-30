Достижения.рф

«Я разучилась отдыхать»: Звезда «Универа» пожаловалась на вечную работу

Актриса Валентина Рубцова объяснила, почему не может организовать отпуск
Валентина Рубцова (Фото: ВКонтакте @yalav)

Актриса Валентина Рубцова, известная россиянам по сериалам «Саша-Таня» и «Универ», рассказала, почему у неё почти никогда не получается организовать отпуск.



В интервью Общественной Службе Новостей звезда объяснила, что привыкла много работать, поэтому с отдыхом ей редко везёт. Рубцова отметила, что выбраться куда-либо в отпуск ей удаётся крайне редко.

«Я много работаю, за долгие годы в кино я приучена к многочасовым съёмкам. И совсем забыла, что такое отдых. Да и отдыхать толком не умею. Есть в планах поехать с семьёй в прекрасный город Сочи, но получится ли провернуть эту авантюру или нет — вопрос открытый. Надеюсь, что получится, и я смогу свой трудоголизм выключить хотя бы на время», — добавила актриса.
По словам Рубцовой, для неё большую проблему представляет планирование отпуска и полноценная рекреация, потому что даже во время отдыха она мысленно возвращается к работе.
Ольга Щелокова

Что думаешь?

0 0 0 0 0 0