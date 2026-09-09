«День выхода на лёд»: Евгения Медведева вернулась к тренировкам после операции

09 сентября 2026, 20:07

Фигуристка Евгения Медведева снова на коньках после операции на обеих стопах

Евгения Медведева (Фото: Instagram* / @jmedvedevaj)

Двукратная чемпионка мира Евгения Медведева сделала важный шаг в восстановлении после операции — 26-летняя фигуристка снова вышла на лёд.





Спортсменка поделилась видео с возвращения к тренировкам и показала поклонникам, что вновь стоит на коньках.





«С днём выхода на лёд после операции», — написала Медведева в сторис.