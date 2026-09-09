«День выхода на лёд»: Евгения Медведева вернулась к тренировкам после операции
Фигуристка Евгения Медведева снова на коньках после операции на обеих стопах
Двукратная чемпионка мира Евгения Медведева сделала важный шаг в восстановлении после операции — 26-летняя фигуристка снова вышла на лёд.
Спортсменка поделилась видео с возвращения к тренировкам и показала поклонникам, что вновь стоит на коньках.
«С днём выхода на лёд после операции», — написала Медведева в сторис.В начале июня фигуристка перенесла плановую операцию сразу на обеих стопах из-за вальгусной деформации. О предстоящем вмешательстве Медведева рассказывала заранее, а после операции показала поклонникам снимок из больничной палаты. По словам спортсменки, к этому шагу она долго готовилась и наконец решила вплотную заняться здоровьем ног.
Теперь Медведева постепенно возвращается к привычным нагрузкам. Первый выход на лёд после хирургического вмешательства стал для неё важным этапом восстановления и возвращения к полноценному тренировочному процессу.
Личная жизнь спортсменки за это время тоже успела измениться: в конце августа Медведева вышла замуж за танцора Ильдара Гайнутдинова. Пара познакомилась на проекте «Звёздные танцы» два года назад и долго скрывала отношения от публики. Летом прошлого года фигуристка впервые подтвердила роман, а осенью стало известно об их помолвке.