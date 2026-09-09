Super выяснил, кто является четвёртым владельцем особняка Филиппа Киркорова в Майами
Super раскрыл новые подробности владения элитным особняком Филиппа Киркорова во Флориде. На основании официальных документов налогового оценщика округа Майами журналистам удалось установить личность женщины, которая также имеет права на дорогостоящую недвижимость артиста.
Ею оказалась родная тётя певца — болгарская оперная певица Мари Киркорова. Согласно документам реестра, напротив её фамилии стоит отметка LE — она означает законное пожизненное право проживания в особняке.
Речь идёт о двухэтажной вилле стоимостью 6,192 млн долларов, что по указанному курсу составляет около 530,6 млн рублей. Площадь дома — 734 квадратных метра. Внутри семь спален и семь ванных комнат, а на территории есть открытый бассейн.
Известно, что Киркоров приобрёл недвижимость ещё в 2011 году. А уже в 2026-м артист перепродал свою личную долю в особняке дочери Алле-Виктории — причём всего за 100 долларов.
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