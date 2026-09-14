Леди Гага взяла паузу в карьере ради новорожденного ребенка

14 сентября 2026, 08:10

Леди Гага (Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)

Певица Леди Гага и ее жених, инвестор Майкл Полански, временно отказались от рабочих планов и посвятили время новорожденному малышу. Источник, близкий к паре, рассказал, что родители полностью сосредоточены на семье. Об этом сообщает People.





По словам собеседника издания, артистка и ее избранник с особой радостью говорят о новом статусе. Летом они специально освободили график, чтобы провести больше времени с ребенком.





«Оба светятся от счастья, когда говорят о родительстве», — отметил источник.