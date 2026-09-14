Леди Гага взяла паузу в карьере ради новорожденного ребенка
Певица Леди Гага и ее жених, инвестор Майкл Полански, временно отказались от рабочих планов и посвятили время новорожденному малышу. Источник, близкий к паре, рассказал, что родители полностью сосредоточены на семье. Об этом сообщает People.
По словам собеседника издания, артистка и ее избранник с особой радостью говорят о новом статусе. Летом они специально освободили график, чтобы провести больше времени с ребенком.
«Оба светятся от счастья, когда говорят о родительстве», — отметил источник.
Он добавил, что Полански заметно изменился и выглядит более спокойным и счастливым.
Слухи о пополнении в семье появились после того, как Гагу заметили на прогулке с младенцем. При этом певица не подтверждала рождение ребенка и не рассказывала о способе появления малыша на свет. Ее представители пока не давали официальных комментариев.
Гага не раз говорила о желании стать матерью. В 2019 году она заявляла, что хочет совмещать работу в кино с созданием семьи. В октябре 2025 года певица призналась в эфире шоу Стивена Кольбера, что материнство остается для нее главным жизненным желанием.