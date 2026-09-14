Курбан Омаров заявил, что Ксения Бородина втайне от него крестила их дочь
Предприниматель Курбан Омаров заявил, что не знал о крещении 10-летней дочери Теоны от экс-супруги Ксении Бородиной. По его словам, о церемонии он узнал из вопросов журналистов и сообщений подписчиков.
Омаров рассказал Super, что они с Бородиной договорились не навязывать дочери религию и позволить ей самой определиться с верой, когда она повзрослеет. Мужчина отметил, что следовал этой договорённости все годы.
«Я мусульманин и с уважением отношусь к искренней вере других людей. У меня самого бабушка русская, в нашей семье отмечали и мусульманские, и христианские праздники — для меня никогда не было деления по вере. Вопрос здесь не в религии, а в данном взрослыми людьми слове», — заявил бывший муж Бородиной.Предприниматель подчеркнул, что не станет выносить подробности семейной ситуации на публику. Мужчина заявил, что Теона — его дочь, он любит её и всегда будет рядом.