Курбан Омаров заявил, что Ксения Бородина втайне от него крестила их дочь

14 сентября 2026, 12:42

Курбан Омаров (Фото: Instagram* @zimamoscow)

Предприниматель Курбан Омаров заявил, что не знал о крещении 10-летней дочери Теоны от экс-супруги Ксении Бородиной. По его словам, о церемонии он узнал из вопросов журналистов и сообщений подписчиков.





Омаров рассказал Super, что они с Бородиной договорились не навязывать дочери религию и позволить ей самой определиться с верой, когда она повзрослеет. Мужчина отметил, что следовал этой договорённости все годы.

«Я мусульманин и с уважением отношусь к искренней вере других людей. У меня самого бабушка русская, в нашей семье отмечали и мусульманские, и христианские праздники — для меня никогда не было деления по вере. Вопрос здесь не в религии, а в данном взрослыми людьми слове», — заявил бывший муж Бородиной.