Оксана Самойлова пожаловалась на «тупой взгляд» после популярной бьюти-процедуры – фото

Оксана Самойлова (фото: соцсети)
Оксана Самойлова сделала бьюти-процедуру и вышла в сторис с откровением: супруга Джигана считает, что её внешний вид изменился не в лучшую сторону.
Знаменитость два дня назад сделала наращивание ресниц и всё это время не может привыкнуть к новому образу.
Оксана Самойлова (фото: соцсети)
Оксана рассказала, что не может найти время, чтобы поехать к мастеру и снять ресницы. Однако, не исключено, что она передумает. Наверняка поклонники забросали девушку комплиментами, поскольку переживает она зря, новый образ ей очень идёт.
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«Вы не понимаете, я просто места себе не нахожу. Не могу смотреть на себя в зеркало. Просто какой-то максимально тупой взгляд с ними. О боже, я реально вся извелась уже», – поделилась блогер.
Оксана Самойлова (фото: соцсети)
Оксана рассказала, что не может найти время, чтобы поехать к мастеру и снять ресницы. Однако, не исключено, что она передумает. Наверняка поклонники забросали девушку комплиментами, поскольку переживает она зря, новый образ ей очень идёт.
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Анастасия Чинкова