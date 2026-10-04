«Нужно проживать»: Юлия Пересильд объяснила, почему скрывает детали брака
Юлия Пересильд объяснила, почему бережёт семейную жизнь от посторонних глаз
Актриса Юлия Пересильд дала интервью журналу HELLO! и рассказала о переменах в личной жизни.
Артистка подтвердила, что вышла замуж, и призналась, что чувствует себя абсолютно счастливой. При этом Юлия ясно дала понять: она не станет выносить подробности семейной жизни на всеобщее обозрение.
«Сам факт я не скрываю, но всё остальное — наша личная история. Есть вещи, которые нужно просто проживать», — откровенно сообщила Пересильд.Актриса намерена оберегать свой семейный очаг от посторонних глаз и не хочет превращать личное в предмет светских разговоров.
В материале «Радио 1» рассказываем всё о биографии Юлии Пересильд. Кроме того, выяснили подробности о её новом возлюбленном.