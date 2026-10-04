«Все отдала в квартиру»: Екатерина Шкуро вложила выигрыш в ипотеку и ремонт

04 октября 2026, 12:23

Актриса Екатерина Шкуро потратила выигрыш в «Сокровище императора» на квартиру

Екатерина Шкуро (Фото: Instagram* / @ekaterinashkuro)

Екатерина Шкуро рассказала, куда потратила деньги, полученные после победы в реалити-шоу «Сокровище императора». Свой выигрыш актриса решила вложить в собственную недвижимость — большая часть средств ушла на ипотеку и ремонт. Об этом сообщает Telegram-канал «Звездач».





При этом деньги от победы Екатерина поделила пополам со своей бывшей подругой Ириной Пинчук. Несмотря на это, оставшейся суммы хватило, чтобы заметно продвинуться в вопросе с квартирой.





«Все отдала в квартиру, в ипотеку, в ремонт», — рассказала Шкуро.

«Планирую еще (участвовать в шоу), но бумаги подписаны, ничего не могу сказать, ждите!» — заинтриговала Екатерина.