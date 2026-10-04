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«Все отдала в квартиру»: Екатерина Шкуро вложила выигрыш в ипотеку и ремонт

Актриса Екатерина Шкуро потратила выигрыш в «Сокровище императора» на квартиру
Екатерина Шкуро (Фото: Instagram* / @ekaterinashkuro)

Екатерина Шкуро рассказала, куда потратила деньги, полученные после победы в реалити-шоу «Сокровище императора». Свой выигрыш актриса решила вложить в собственную недвижимость — большая часть средств ушла на ипотеку и ремонт. Об этом сообщает Telegram-канал «Звездач».



При этом деньги от победы Екатерина поделила пополам со своей бывшей подругой Ириной Пинчук. Несмотря на это, оставшейся суммы хватило, чтобы заметно продвинуться в вопросе с квартирой.

«Все отдала в квартиру, в ипотеку, в ремонт», — рассказала Шкуро.
Полностью закрыть ипотеку пока не удалось. На вопрос, получилось ли рассчитаться с банком, Екатерина честно ответила отрицательно.

На достигнутом Шкуро останавливаться не собирается. Актриса намекнула, что в будущем может снова принять участие в реалити-шоу, однако раскрывать подробности пока не имеет права: необходимые бумаги уже подписаны.

«Планирую еще (участвовать в шоу), но бумаги подписаны, ничего не могу сказать, ждите!» — заинтриговала Екатерина.
Софья Метелева

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