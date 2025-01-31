«Деньги крутятся постоянно»: на чем зарабатывают миллионы Джиган и Оксана Самойлова

Оксана Самойлова и Джиган (Фото: соцсети)
Недавно рэпер Джиган подарил супруге Оксане Самойловой уникальный электромобиль Tesla Cybertruck стоимостью более 20 млн рублей. Звездные супруги открыто показывают свой достаток на страницах социальных сетей.
На чем зарабатывает эта семейная пара — в материале «Радио 1».
Стоит отметить, что прежде всего, Оксана Самойлова и Джиган (настоящее имя — Денис Александрович Устименко-Вейнштейн) занимаются блоггингом. С этого дела они получают немалый доход за рекламу на страницах своих блогов, где они открыто показывают подробности своей жизни. Иногда эти подробности являются не самыми приятными, однако из-за подобных откровений количество подписчиков у пары регулярно увеличивается.
Например, в 2020 году Джиган попал в реабилитационный центр в Майами после приема неизвестных веществ. Он поделился с фанатами информацией, что за 2 недели ему сделали 90 капельниц, и пожелал никому никогда не попадать в подобные ситуации. Позже он признался, что его спасла супруга.
В одном из интервью Оксана Самойлова рассказывала, что ее первой работой была должность продавщицы в магазине ее матери, после чего она устроилась хостес, затем — администратором ресторана. Спустя время вместе с подругой звезда открыла свой первый бизнес — бренд одежды.
В настоящее время у Самойловой есть собственный бизнес по производству косметики, который приносит ей почти миллиард рублей. Оксана также является совладелицей космологической клиники в Москве и амбассадором одного из популярных маркетплейсов.
Джиган приобрел популярность после выхода песни и клипа, снятого вместе с Тимати и Богданом Титомиром в 2007 году. С этого момента его музыкальная карьера пошла в гору, и он неоднократно получал премии «Муз-ТВ» как лучший хип-хоп-исполнитель.
Главными доходами рэпера остаются его музыкальная карьера, концертная деятельность и коллаборации со звездами. По данным СМИ, гонорар Джигана за выступление начинается от 1,5 млн руб.
Кроме того, Джиган вместе с семьей участвуют в реалити-шоу. Одними из последних стали «Выжить в Дубае» и «Большое переселение».
По словам продюсера Сергея Дворцова, это не все источники доходов популярной пары. Уточняется, что семья имеет еще один бизнес — по продаже недвижимости.
Самойлова не отрицает, что в их семье бывают периоды, когда она зарабатывает больше супруга.
По словам Самойловой, они с Джиганом поддерживают друг друга в любых жизненных ситуациях, в том числе и тех, которые касаются денег.
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Блогерские откровения
Стоит отметить, что прежде всего, Оксана Самойлова и Джиган (настоящее имя — Денис Александрович Устименко-Вейнштейн) занимаются блоггингом. С этого дела они получают немалый доход за рекламу на страницах своих блогов, где они открыто показывают подробности своей жизни. Иногда эти подробности являются не самыми приятными, однако из-за подобных откровений количество подписчиков у пары регулярно увеличивается.
Например, в 2020 году Джиган попал в реабилитационный центр в Майами после приема неизвестных веществ. Он поделился с фанатами информацией, что за 2 недели ему сделали 90 капельниц, и пожелал никому никогда не попадать в подобные ситуации. Позже он признался, что его спасла супруга.
Одежда и косметика
В одном из интервью Оксана Самойлова рассказывала, что ее первой работой была должность продавщицы в магазине ее матери, после чего она устроилась хостес, затем — администратором ресторана. Спустя время вместе с подругой звезда открыла свой первый бизнес — бренд одежды.
«Подруга умела шить. Первый наш бюджет был всего 20 тыс рублей. На них мы купли ткань, сами раскроили, сшили, сфотографировали готовую одежду и начали продавать через соцсеть. Спрос был сумасшедший. Потом на заработанные деньги мы открыли фабрику, стали торговать уже оптом», — вспоминает Оксана в интервью с Ляйсан Утяшевой.
В настоящее время у Самойловой есть собственный бизнес по производству косметики, который приносит ей почти миллиард рублей. Оксана также является совладелицей космологической клиники в Москве и амбассадором одного из популярных маркетплейсов.
Концерты и недвижимость
Джиган приобрел популярность после выхода песни и клипа, снятого вместе с Тимати и Богданом Титомиром в 2007 году. С этого момента его музыкальная карьера пошла в гору, и он неоднократно получал премии «Муз-ТВ» как лучший хип-хоп-исполнитель.
Главными доходами рэпера остаются его музыкальная карьера, концертная деятельность и коллаборации со звездами. По данным СМИ, гонорар Джигана за выступление начинается от 1,5 млн руб.
Кроме того, Джиган вместе с семьей участвуют в реалити-шоу. Одними из последних стали «Выжить в Дубае» и «Большое переселение».
По словам продюсера Сергея Дворцова, это не все источники доходов популярной пары. Уточняется, что семья имеет еще один бизнес — по продаже недвижимости.
«Они покупают, перепродают недвижимость, на этом зарабатывают. Деньги крутятся постоянно, находятся в обороте. Думаю, что большая часть доходов у них, в основном, оттуда, потому что эта сфера очень прибыльная, — считает он.
Вместе, несмотря на разницу в доходе
Самойлова не отрицает, что в их семье бывают периоды, когда она зарабатывает больше супруга.
«Бывает по-разному. В данный момент я зарабатываю больше, но жизнь длинная, раньше муж приносил в дом больше денег. Он делает всё возможное, чтобы двигаться вперёд, я тоже делаю, что могу», — пояснила Оксана в интервью Иде Галич.
По словам Самойловой, они с Джиганом поддерживают друг друга в любых жизненных ситуациях, в том числе и тех, которые касаются денег.
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