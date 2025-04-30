«Деньги не получаю»: певец Михаил Муромов пожаловался на маленькую пенсию

Михаил Муромов (Фото: Инстаграм* @mmuromov)
74-летний певец Михаил Муромов пожаловался на маленькую пенсию. Со слов артиста, выплаты составляют порядка 13 тысяч, а надбавка ему не положена.
Михаил Муромов обратил внимание, что ситуация с выплатами не меняется несколько лет. По словам артиста, ему «ничего не повысили».
Михаил Муромов поделился, что получает авторские отчисления, однако они небольшие — до трех тысяч рублей. Эти средства являются заработком, из-за чего надбавки к пенсии певцу не полагаются. Михаилу Муромову не присуждали никаких званий или наград, поэтому надбавок за «народного» и «заслуженного» артиста у него нет.
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«Около 13 тысяч рублей получается… За концерты я сейчас деньги не получаю, мы выступаем в госпиталях с благотворительной программой для наших бойцов», — признался исполнитель хита «Яблоки на снегу» в беседе с изданием «Абзац».
Михаил Муромов поделился, что получает авторские отчисления, однако они небольшие — до трех тысяч рублей. Эти средства являются заработком, из-за чего надбавки к пенсии певцу не полагаются. Михаилу Муромову не присуждали никаких званий или наград, поэтому надбавок за «народного» и «заслуженного» артиста у него нет.
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Ольга Енгалычева