«На операции умер»: мама Сергея Соседова раскрыла подробности смерти сына
Мама Сергея Соседова рассказала, что журналист умер на операционном столе
Мама Сергея Соседова Антонина Петровна прокомментировала смерть сына и рассказала, что произошло перед трагедией. Об этом сообщает Telegram-канал XONEWS.
По её словам, журналист упал с лестницы в отеле, после чего его доставили в больницу.
«В отеле по лестнице спускался, упал, повредил голову. Вызвали скорую, на операции умер, ужас какой-то. Никто не верит, не может так быть», — рассказала Антонина Петровна.Таким образом, близкие Соседова сообщают, что журналист умер во время операции. Ранее появилась информация о возможном оторвавшемся тромбе, однако теперь эти сведения ставятся под сомнение.
Предварительно, после падения у 59-летнего критика мог развиться отёк мозга. Точные медицинские обстоятельства трагедии пока не раскрываются.
Мама журналиста также призналась, что переживает случившееся как страшный удар. По её словам, она переживала из-за того, что сын отправился так далеко от дома, однако он продолжал работать.
«Я ему говорила, зачем ты в такую даль едешь, ну работа, есть работа. Что я буду делать, ой Господи. Ну как же так это всё бывает», — поделилась женщина.В ближайшие дни тело Сергея Соседова планируют самолётом доставить в Москву. Журналисту и музыкальному критику было 59 лет.