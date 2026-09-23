«На операции умер»: мама Сергея Соседова раскрыла подробности смерти сына

23 сентября 2026, 22:47

Мама Сергея Соседова рассказала, что журналист умер на операционном столе

Сергей Соседов (Фото: Instagram* / @sosedov.official)

Мама Сергея Соседова Антонина Петровна прокомментировала смерть сына и рассказала, что произошло перед трагедией. Об этом сообщает Telegram-канал XONEWS.





По её словам, журналист упал с лестницы в отеле, после чего его доставили в больницу.





«В отеле по лестнице спускался, упал, повредил голову. Вызвали скорую, на операции умер, ужас какой-то. Никто не верит, не может так быть», — рассказала Антонина Петровна.

«Я ему говорила, зачем ты в такую даль едешь, ну работа, есть работа. Что я буду делать, ой Господи. Ну как же так это всё бывает», — поделилась женщина.