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«Деньги, успех и чувство юмора»: Оксана Самойлова раскрыла самые сексуальные качества мужчины

Оксана Самойлова назвала самые сексуальные качества мужчины
Оксана Самойлова (Фото: соцсети)

Оксана Самойлова (Фото: соцсети)

Оксана Самойлова в соцсети перечислила самые сексуальные качества мужчины. По ее мнению, это деньги, успех и чувство юмора.
Свой пост девушка сопроводила несколькими фотографиями с возлюбленным Джиганом. Так она, вероятно, намекнула, что все эти качества нашла в своем мужчине.

При этом некоторые подписчики называли свои варианты, а кто-то написал, что в муже Самойловой самым сексуальным является она сама.


Под постом отметилась Айза-Лилуна Ай.

«Чувство безопасности, юмор и характер золотистого ретривера», — написала она.

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