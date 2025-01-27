«Деньги, успех и чувство юмора»: Оксана Самойлова раскрыла самые сексуальные качества мужчины

Оксана Самойлова (Фото: соцсети)
Оксана Самойлова в соцсети перечислила самые сексуальные качества мужчины. По ее мнению, это деньги, успех и чувство юмора.
Свой пост девушка сопроводила несколькими фотографиями с возлюбленным Джиганом. Так она, вероятно, намекнула, что все эти качества нашла в своем мужчине.
При этом некоторые подписчики называли свои варианты, а кто-то написал, что в муже Самойловой самым сексуальным является она сама.
Под постом отметилась Айза-Лилуна Ай.
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При этом некоторые подписчики называли свои варианты, а кто-то написал, что в муже Самойловой самым сексуальным является она сама.
Под постом отметилась Айза-Лилуна Ай.
«Чувство безопасности, юмор и характер золотистого ретривера», — написала она.
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Элина Позднякова