«Всего на год»: Оксана Самойлова сделала неожиданное предложение дочерям

Оксана Самойлова (Фото: соцсети)
Пожить в детдоме для получения квартиры в шутку предложила блогер Оксана Самойлова своим дочерям, когда им исполнится по 17 лет. Предложение она опубликовала в социальных сетях. Дочерям Самойловой Лее и Майе сейчас 10 и 7 лет.
Свою шутку Самойлова объяснила тем, что дети смогут получить таким образом бесплатное жилье. Девочки, конечно же, не согласились.
Оксана Самойлова с мужем воспитывает троих дочерей: Ариелу, Лею и Майю, а также сына Давида. Недавно селебрити признавались, что не хотят останавливаться на достигнутом и мечтают родить еще одного ребенка.
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«Почему? Всего лишь на один год. С 17 до 18 лет. И у вас будет квартира в Москве», — сказала Самойлова.
Оксана Самойлова с мужем воспитывает троих дочерей: Ариелу, Лею и Майю, а также сына Давида. Недавно селебрити признавались, что не хотят останавливаться на достигнутом и мечтают родить еще одного ребенка.
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Никита Кротов