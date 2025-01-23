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«Всего на год»: Оксана Самойлова сделала неожиданное предложение дочерям

Оксана Самойлова предложила дочерям уйти ради квартиры в детдом
Оксана Самойлова (Фото: соцсети)

Оксана Самойлова (Фото: соцсети)

Пожить в детдоме для получения квартиры в шутку предложила блогер Оксана Самойлова своим дочерям, когда им исполнится по 17 лет. Предложение она опубликовала в социальных сетях. Дочерям Самойловой Лее и Майе сейчас 10 и 7 лет.
Свою шутку Самойлова объяснила тем, что дети смогут получить таким образом бесплатное жилье. Девочки, конечно же, не согласились.

«Почему? Всего лишь на один год. С 17 до 18 лет. И у вас будет квартира в Москве», — сказала Самойлова.



Оксана Самойлова с мужем воспитывает троих дочерей: Ариелу, Лею и Майю, а также сына Давида. Недавно селебрити признавались, что не хотят останавливаться на достигнутом и мечтают родить еще одного ребенка.

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Предательство? Новые подробности расставания Александра Петрова и Милославской, почему он в последний момент женился на другой
23 января 2025, 13:53

Александр Петров и Виктория Антонова (Фото: соцсети)

Александр Петров и Стася Милославская считались одной из самых красивых пар в отечественном шоу-бизнесе. Молодым людям пророчили скорую свадьбу. Однако семейному счастью не суждено было сбыться. Звезда сериала «Полицейский с рублевки» внезапно изменил свой выбор и бросил спутницу. Накануне артист поделился фотографиями беременной супруги, ради которой, по слухам, разорвал отношения с Милославской. Подробности – в материале «Радио 1».

Новость о свадьбе шокировала поклонников


Александр Петров удивил поклонников новостью о свадьбе. В личном блоге он опубликовал серию кадров с церемонии бракосочетания. Для аудитории стала неожиданностью личность жены актера. Ею оказалась не Анастасия (Стася) Милославская, с которой он находился в отношениях три года.

Примечательно, что до этого молодые люди ничего не говорили поклонникам о расставании. Еще в июне они вместе появились на одном из светских мероприятий, обнимались, улыбались и выглядели счастливыми. Поэтому для большей части аудитории до сих пор остается загадкой, что произошло между Александром и Стасей.

Не так давно в Сети появилась информация о том, что актер лишь после того, как нашел новую любовь в лице молодой лишь девушки он бросил Милославскую, поставив ее перед фактом.

«Удивительное дело: говорят, что актриса Стася Милославская узнала о том, что больше не встречается с актером Александром Петровым, за три минуты до публикации его фото ЗАГСа с другой женщиной», — написали в Telegram-канале «Телеканал Страз».

По слухам, новости о свадьбе экс-бойфренда застали Стасю врасплох. Она не ожидала такого предательства со стороны Александра. Еще сильнее актрису ранило поведение матери Петрова. В беседе с журналистами Алевтина Анатольевна крайне позитивно высказалась о новой спутнице сына и заявила, что «невестка-огонь». Ранее у Милославской были прекрасные отношения с несостоявшейся свекровью, и она часто бывала у нее в гостях.


Александр Петров и Виктория Антонова (Фото: соцсети)

Петров показал беременную супругу


Российский актер Александр Петров впервые появился на публике с беременной женой Викторией Антоновой. Видео их выхода на красной ковровой дорожке уже активно распространяется в социальных сетях и пабликах. Запись, на которой счастливая пара позирует фотографам, впервые опубликовал телеграм-канал «РЕН ТВ». Петров и Антонова посетили премьеру нового проекта «Василий», где актер исполнил сразу две главные роли. Пара с радостью делилась своими эмоциями от совместного выхода. Ранее Александр уже сообщил о беременности Виктории на своей странице в социальных сетях.


Александр Петров с женой


Стоит отметить, что история знакомства Александра с женой наполнена странностями. Он рассказал, что встретил 22-летнюю Викторию Антонову на улице и за несколько свиданий понял, что она идеально ему подходит.

«Она — лучшее что со мной было и будет. Это чудо. Это мечта. Я всегда призываю в них верить. Наверное, это главный текст в моей жизни», — трогательно высказался о супруге Петров.

О Виктории известно немного. Она никогда не входила в круг шоу-бизнеса и ведет закрытый образ жизни. В своем посте о свадьбе Александр попросил поклонников не писать ей негативные сообщения и не копаться в ее прошлом. «Вика — не актриса, не из индустрии, она не привыкла к публичности, работает, с высшим образованием и с полноценной прекрасной семьей, не мучайте ее, прошу, мы любим друг друга», — обратился к аудитории он.

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«Большая интоксикация»: Врач предположил, выдержит ли сердце 84-летней Ларисы Голубкиной очередные боли
Врач Хорошев: состояние Ларисы Голубкиной нельзя оценивать однозначно
23 января 2025, 13:53

Фото: Лариса Голубкина (Фото: кадр из фильма «Андрей Миронов. Обыкновенное чудо)

Состояние актрисы Ларисы Голубкиной оценивается как тяжелое. 84-летняя звезда фильмов «Гусарская баллада» и «Сказка о царе Салтане» была экстренно госпитализирована на фоне ухудшения здоровья. В 2014 году актрисе диагностировали болезнь Вальденстрема — редкое злокачественное заболевание системы крови, на фоне которого у нее нарушилась работа головного мозга.
Уточняется, что, попав к медикам, вдова Андрея Миронова жаловалась на сильные боли в голове и теле. В настоящее время ей регулярно ставят обезболивающие уколы, дают таблетки.

«Лучше уже вряд ли будет, честно признаюсь. Дожить до таких лет — это круто на самом деле. Мы все когда-то умрем, будем к этому готовиться, потому что это самый ответственный шаг в жизни. У мамы еле-еле душа в теле», — поделилась младшая дочь Миронова.

Если ли связь между онкологией и сердечно-сосудистой системой, может ли возраст и состояние любимицы миллионов повлиять на сердце, предположил в беседе с «Радио 1» врач-невролог Военно-медицинской академии Павел Хорошев.

По его словам, мы не можем однозначно судить о прямом влиянии онкологического заболевания на сердечно-сосудистую систему.

«В некоторых случаях онкологическое заболевание может влиять на состояние сердечно-сосудистой системы, но это влияние не жёстко связанное и не однозначное. Онкология — быстрый рост группы клеток с аномальной деятельностью и большой интоксикацией организма. Это, несомненно, вредит всему организму. И, прежде всего, той ткани, в которой происходит сам рост. Метастазы могут быть в разных частях тела», — сказал врач.

Он добавил, что в этой ситуации нельзя делать однозначные прогнозы.

«Категорической связи между онкологическим заболеванием и сердечно-сосудистой системой нет. Однозначно можно сказать лишь, что онкология в любом случае усугубляет состояние человека», — прокомментировал эксперт.

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«Либо я, либо она!»: Отец Яниса Тиммы рассказал, перед каким страшным выбором ставила Седокова его сына
Отец Тиммы: Седокова заставляла Яниса выбирать между собой и матерью
23 января 2025, 13:48

Янис Тимма и Анна Седокова (фото: соцсети)

Когда мать Яниса Тиммы приехала в гости к сыну в США, Анна Седокова заставила его выбирать между собой и родительницей. Об этом рассказал отец баскетболиста Райтис Тимма, пишет «СтарХит».
По его словам, поначалу Седокова, действительно, любила его сына. Родители видели перепалки пары в соцсетях, но считали, что это пиар, направленный на привлечение новых подписчиков. Но оказалось, что ссоры были настоящими.

«Был такой один ход конем, когда мама Яниса гостила у него в Америке. Анна тогда сказала ему: "Либо мама, либо я". Тогда они поссорились, и сыну пришлось снимать гостиницу. Уже тогда показалось: не совсем все хорошо», — рассказал отец спортсмена.

Напомним, Янис Тимма скончался в ночь на 17 декабря, причиной смерти стало самоубийство. За неделю до этого он развелся с певицей, а в своем последнем сообщении просил позвонить Седоковой. Ранее стало известно, что перед своей смертью Тимма пытался получить российское гражданство и был готов заплатить любые деньги за это.

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«Подстреливать всякую нечисть»: Алсу удивила поклонников новым увлечением после развода с Абрамовым
«Подстреливать всякую нечисть»: Алсу удивила поклонников новым увлечением
23 января 2025, 13:28

Алсу (Фото: соцсети)

Певица Алсу рассказала в соцсетях о своем новом увлечении. Речь идет о спорте.
«Я обещала себе в новом году пробовать что-то новое. Так вот, я приехала в «Лужники»... Будем учиться ходить на лыжах и подстреливать всякую нечисть...» — сказано в публикации селебрити.
По словам знаменитости, она давно катается на горных лыжах и считала, что легко освоит беговые, однако, с ее же слов, все оказалось не так просто. Несмотря на сложности, певица резюмировала, что «для первого раза норм».

Перед этим сообщалось, как происходит развод Алсу и Яна Абрамова. В частности, выяснилась одна из главных причин начала бракоразводного процесса. Подробности в большом материале «Радио 1».

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#звёзды
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Тюрьма, наркотики и роковая случайность: как известные дети-актеры умирали молодыми
23 января 2025, 12:56

Сергей Кудрявцев, Дмитрий Дедюшко и Алексей Фомкин (Фото: кадры из фильмов)

Стать актером в юном возрасте удается далеко не каждому. Тем немногим, кто смог и обрел всесоюзную славу, сулили головокружительную кинокарьеру. Однако жизнь этих юных артистов сложилась трагически.
О том, кто из актеров покинул этот мир, так и не успев развить свой потенциал, расскажет редакция «Радио 1».

Начал карьеру в 11 лет


Актер Сергей Кудрявцев начал свою карьеру в юном возрасте. Он дебютировал в кино в возрасте 11 лет. А стал известен зрителям благодаря роли Саши Григорьева в фильме Евгения Карелова «Два капитана».

Сергей Кудрявцев родился 20 января в 1963 году в Москве. Семья мальчика была простой и далекой от киноиндустрии. С малых лет у Сережи проявлялись профессиональные задатки.

В школе Кудрявцев играл в театре, а после ему посчастливилось попасть в кино. Дебют мальчика на экранах произошел в фильме режиссера Бориса Бунеева «Последняя встреча». Он исполнил роль ребенка из детдома. В 1975 году Кудрявцев принял участие в многосерийном телефильме «Такая короткая долгая жизнь», исполнив роль школьника Говорухина. А еще через год Сережа сыграл в фильме Евгения Карелова «Два капитана». Актер выступил в роли главного героя Саши Григорьева в детстве.

Сергей Кудрявцев (Фото: кадр из фильма «Два капитана»)

На протяжении еще нескольких лет после игры в культом фильме Кудрявцев продолжал сниматься в кинокартинах, однако после этого карьера Кудрявцева завершилась.

После окончания школы Сергей связался с плохой компанией и попал в тюрьму на девять лет. Доподлинно неизвестно, за какое преступление он мог оказаться за решеткой. После выхода из тюрьмы Кудрявцев продолжил вести беспорядочный образ жизни. Он много пил и перебивался случайными заработками. Сергей трагически погиб 3 декабря 2002 года. В состоянии сильного алкогольного опьянения он пытался перейти дорогу и попал под машину. Ему был 39 лет. Похоронен на Химкинском кладбище в Подмосковье.


Погиб в восемь лет


Дмитрий Дедюшко родился 21 сентября 1999 года в семье актеров. Его мама Светлана Чернышова работала во Владимирском театре, снималась в рекламе и сериалах. Отец Александр сыграл в 37 картинах. Самые известные работы в главной роли с ним «Офицеры», «Тарас Бульба», «Оперативный псевдоним» и другие.

Дмитрий Дедюшко (Фото: кадр из фильма «Реальный папа»)

Мальчик пошел по стопам отца. Он снимался в таких фильмах, как «Реальный папа», «Вечерняя сказка» и «Сармат».
Его жизнь трагически оборвалась 3 ноября в 2007 году вместе с родителями. Семья погибла в автокатастрофе. Их похоронили в Москве на Троекуровском кладбище.

Играл в «Ералаше»


Алексея Фомкина полюбили многие зрители после того, как он сыграл в юмористическом киножурнале «Ералаш». А потом исполнил роль Коли Герасимова в культовом сериале «Гостья из будущего».

Родился Алексей 30 августа 1969 года в Москве. Знакомые отзывались о нем, как о талантливом и добром мальчике, который хорошо учился. В свободное время от школы Фомкин посещал театр кукол при заводе «Динамо», и театральную студию в ДК «ЗИЛ».

В 13 лет мальчик получил награду второй степени на детском конкурсе чтецов, а потом в составе детской группы выступил перед правительством СССР в годовщину Октябрьской революции. Через время Фомкину удалось дебютировать на экране. Его пригласили сниматься в «Ералаше» в выпуске «Аукцион». В общей сложности он принял участие в шести выпусках юмористического журнала.

Благодаря «Ералашу» на юного актера обратил внимание режиссер «Гостьи из будущего» Павел Арсенов, и пригласил сыграть Колю Герасимова. После проекта актер снялся еще в двух проектах эпизодического плана.

Алексей Фомкин (Фото: кадр из фильма «Гостья из будущего»)

После службы в армии Алексей решил устроиться в МХАТ. Несмотря на то, что он не учился в университете, его приняли на работу. Однако пристрастие к алкоголю и наркотикам загубило успешную карьеру молодого человека, в результате чего Фомкина уволили из театра.

В дальнейшем он устроился на стройку, чтобы были деньги на существование. Подорванное из-за плохого образа жизни здоровье не позволяло долго работать и в этом месте. Тогда Алексей принял решение изменить свою жизнь. Он уехал к бабушке в село Безводное. Смог окрепнуть, побороть зависимость, устроиться работником мельницы и даже жениться.

Трагический случай, оборвавший его жизнь, произошел 23 февраля 1996 года. Вместе с супругой они отмечали праздник в гостях у друзей. Вскоре Алексей стал засыпать. Жена уложила его в соседней комнате и ушла. Позже в доме вспыхнул пожар. Никто из гостей не знал, где находится Алексей.

Мужчина погиб от удушья, тело обнаружили после ликвидации возгорания. Фомкину было всего 26 лет. Его похоронили на кладбище «Улыбышево» во Владимире.

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Стали известны планы Брэда Питта после развода с Анджелиной Джоли
Брэд Питт готов рассказать всю правду о разводе с Анджелиной Джоли
23 января 2025, 12:36

Брэд Питт и Анджелина Джоли (Фото: кадр из фильма «Мистер и миссис Смит»)

Актер Брэд Питт готов рассказать всю правду о разводе с актрисой Анджелиной Джоли. Как утверждает Life&Style, мужчина не желает враждовать и мстить своей коллеге по цеху. По словам источника журналистов, Брэд рассказал своему окружению, что теперь, когда развод завершился, возможно, пора раскрыть собственную точку зрения.
В частности, мужчина, возможно, даст несколько интервью. Ему не нравится, что экс-супруга выдает «завуалированные колкости», тем более, что у него тоже есть секреты о Джоли, при раскрытии которых дети могут изменить свое отношение к ней, отметили обозреватели.

Упоминается, что Джоли контролировала его общение с детьми, перетягивая их внимание на себя. Питт хочет в целом прояснить ситуацию.

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Работа в США, конкуренция с Заворотнюк и увольнение с ТВ: как сейчас живёт покинувшая Россию Ольга Шелест
23 января 2025, 11:39

Ольга Шелест (фото: социальные сети)

Ольга Шелест последний раз появлялась на телевидении в 2022 году, когда вела программу «Пятеро на одного» на канале «Россия 1». С тех пор она исчезла из поля зрения поклонников и СМИ. Где она сейчас и чем занимается, расскажет «Радио 1».

Биография и карьера Ольги Шелест


Ольга Шелест родилась 23 января 1977 года в Набережных Челнах. После окончания факультета журналистики Гуманитарного института телевидения и радиовещания имени М. А. Литовчина она начала работать на телевидении, где вскоре стала одной из самых узнаваемых ведущих.

В конце 1990-х годов Ольга обрела популярность благодаря утреннему шоу «Бодрое утро» на MTV, которое она вела вместе с Антоном Комоловым. Их дуэт также запомнился зрителям в программе «Правило Буравчика». В дальнейшем Шелест вела различные передачи на каналах «Россия 1», СТС, ТВЦ и МУЗ-ТВ.

На протяжении своей карьеры Ольга Шелест неоднократно становилась комментатором международных музыкальных конкурсов, включая «Евровидение» и «Детское Евровидение» и была удостоена премии ТЭФИ за свои достижения в области телевидения.

Кроме телевизионной карьеры, Ольга успела проявить себя в других сферах: она озвучивала мамонтиху Элли в серии мультфильмов «Ледниковый период» и персонажа Мишель Родригез в анимационном фильме «Смурфики: Затерянная деревня».

Она также снималась в кино. Шелест снялась в фильмах: «Карусель», «Невеста любой ценой», «Про Диму», «Жги!» и «Букабу».

Ольга Шелест и Антон Комололов (фото: социальные сети)

Пробовалась в «Мою прекрасную няню»


Вначале 2000-х Ольга участвовала в кастинге на роль няни Вики в сериале «Моя прекрасная няня». На эту роль претендовали более 350 актрис, однако выбор создателей сериала пал на Анастасию Заворотнюк.

«Пробовались звезды, но, к своему удивлению, "пролетели мимо кассы". Кастинг в общей сложности длился восемь месяцев. В итоге няней так и не стали Елена Захарова, Алика Смехова, Эвелина Бледанс, Ольга Шелест, Жанна Фриске, Амалия Гольданская, Анастасия Стоцкая, Лолита Милявская», — сообщает wellnews.ru о конкурентках Заворотнюк на роль няни Вики.

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Жизнь Шелест в США


После начала спецоперации Ольга Шелест практически исчезла из публичного поля. Она редко делится фотографиями в соцсетях, при этом не уточняя, где находится.

Как рассказали в её окружении, телеведущая ушла с работы на всех радиостанциях и телеканалах, а затем уехала в США вместе с мужем и детьми.

Ольга Шелест и её муж Тишкин более 10 лет назад жили в Нью-Йорке, когда у Тишкина было много работы в США. Позже семья начала часто приезжать в Америку, а в Нью-Йорке зарегистрировала брак. Кроме того, дочек (Музу в 2013 году и Айрис в 2015 году) Шелест родила в США. Девочки имеют двойное гражданство.

Ольга Шелест с мужем (фото: социальные сети)

«Еще в то время, когда Ольга Шелест вместе с мужем летала в Америку на роды, стали ходить упорные слухи о том, что супруги приобрели квартиру в Нью-Йорке. А в 2022 году Алексей Тишкин, и до этого снимавший клипы в США, получил выгодное предложение о работе за океаном. И Ольга отправилась вслед за ним за океан. Она не устраивала демаршей, не делала громких заявлений», — сообщает «Культурология».

Как говорят друзья семьи, Шелест продолжает работать в США, но точной информации о её деятельности нет. На вопросы о возвращении в Россию она не отвечает. Комментарии по поводу специальной военной операции также не делает.

В социальных сетях телеведущая теперь публикует посты на английском языке, делясь моментами своей повседневной жизни — прогулками с собакой, пробежками и семейными занятиями. Муж Ольги продолжает работать продюсером в Америке.

«Кажется, Ольга Шелест теперь просто живет, наслаждается каждым мгновением бытия. О том, чем она занимается за рубежом помимо семьи, никакой информации нет», — пишет «Культурология».

Ольга Шелест (фото: социальные сети)

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Связь с мужем Алсу, эскорт, принятие ислама и шокирующие детали разрыва с Тимати — новые факты о жизни Решетовой
23 января 2025, 11:35

Анастасия Решетова (Фото: соцсети)

23 января Анастасия Решетова отмечает свой 29-й день рождения, ее имя вновь оказывается в центре внимания. В последнее время модель и бизнесвумен оказалась в эпицентре скандала, связанного с Яном Абрамовым — мужем певицы Алсу.
Сплетни утверждают, что именно Анастасия «угнала» его, став причиной разрыва между звездной парой. Несмотря на ее опровержения, Алсу не оставила это без внимания, заявив: «Врет!». Что же на самом деле происходит за закрытыми дверями? Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

Гадкий утенок

Судьба Анастасии Решетовой, безусловно, заслуживает отдельного внимания. В детстве она была типичным «гадким утенком», и, как это часто бывает с длинноногими девушками, сталкивалась с травлей из-за своего высокого роста. Вряд ли обидчики могли тогда представить, в какую красавицу она превратится, блистая на подиумах и создавая свои бьюти-бренды. Однако известность пришла к Анастасии благодаря роману с рэпером Тимуром Юнусовым, более известным как Тимати.

Анастасия признавалась, что именно Тимати стал ее первой серьезной любовью. До встречи с ним у нее были лишь мимолетные увлечения, которые не воспринимались всерьез. Их роман начался после расставания Тимати с Аленой Шишковой.

Сначала музыкант подписался на Решетову в социальных сетях, а затем они встретились в компании друзей, не сразу осознав, что между ними возникло взаимное влечение. Спустя некоторое время артисты поняли, что хотят быть вместе и создать семью. Тимати, будучи старше Анастасии почти на 13 лет, стал для нее не только любимым человеком, но и наставником во многих сферах жизни.

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Отношения с Тимати

Отношения Анастасии и Тимати были непростыми и полны ссор, интриг и предательств. Модель призналась, что не была готова к публичности своей личной жизни и столкнулась с волной ненависти и сплетен, что негативно сказалось на ее эмоциональном состоянии.

СМИ пристально следили за их отношениями. В июле 2018 года появились слухи о расставании пары: Анастасия уехала в Ниццу с подругой, а Тимати проводил время на яхте с дочерью и бывшей возлюбленной. Однако вскоре Анастасия присоединилась к нему, опровергнув слухи о разрыве.

Не обошлось и без сплетен о тайных отношениях Анастасии с Егором Кридом, которые якобы стали причиной разрыва его контракта с лейблом Тимати. Ни одна из знаменитостей эти слухи не подтвердила.

В сентябре 2018 года на безымянном пальце модели появилось кольцо с бриллиантом, а поклонники заметили дату «25.08.18» на совместных фотографиях пары, предположив, что это дата их помолвки. В начале 2019 года Решетова и Тимати посетили Париж, что вызвало разговоры о возможной тайной свадьбе.

Интересное положение

Слухи о беременности Анастасии начали циркулировать в кулуарах: в ее подписках появились блоги врачей по педиатрии и воспитанию детей, а также аккаунты молодых матерей. На церемонии вручения премии телеканала RU.TV в мае 2019 года участники лейбла Black Star подтвердили интересное положение Решетовой.

Фото: iStock/NataliaDeriabina

Хотя сама Анастасия старалась скрывать свою беременность, в июне появились фотографии с округлившимся животиком. Она призналась, что этот период дался ей нелегко: токсикоз и угроза выкидыша стали серьезными испытаниями для будущей матери.

Рождение сына

16 октября 2019 года Анастасия Решетова стала матерью, родив сына Ратмира. Роды оказались тяжелыми и длились целых 18 часов. Несмотря на то что Анастасия проявила себя как заботливая мать, она столкнулась с послеродовой депрессией и не получила должной поддержки от своего партнера. Это стало одной из причин их разрыва.

Фото: iStock/gorodenkoff

В своих откровениях Решетова отметила, что Тимати стал хорошим отцом, однако построить полноценную семью им не удалось. Она долго надеялась сохранить их отношения, но, в конечном итоге, это оказалось невозможным. Анастасия сравнила расставание с уходом из дома отца после его развода с матерью, что добавило ей эмоциональной нагрузки. В документальном фильме «Мой монолог» она подробно рассказала о сложностях их отношений и трудном расставании.

После разрыва Анастасии приписывали романы с состоятельными мужчинами, включая бывшего бойфренда Рианны, Хассана Джамиля. В 2022 году Решетова призналась, что у нее было всего три серьезных романа, каждый из которых оказался непростым. Она столкнулась с абьюзом и задумалась о создании центра помощи для мусульманских девушек, переживших домашнее насилие.

Приняла ислам

В 2021 году Анастасия приняла ислам и взяла имя Амина, подчеркивая, что это решение не было связано с мужчиной, а исходило из её духовных убеждений. Позже в её жизни появился возлюбленный-мусульманин, но летом 2022 года пара решила сделать паузу в отношениях.

В октябре 2022 года в интервью Надежде Стрелец Решетова рассказала о своих отношениях с Тимати после расставания. Она отметила, что они сохранили дружбу ради сына и поделилась воспоминаниями о трудном детстве и причинах своего обращения к исламу.

Фото: iStock/Studia72

Роман с мужем Алсу

Летом 2023 года в СМИ разгорелись слухи о возможном романе Анастасии Решетовой с Яном Абрамовым, тогдашним супругом Алсу. Модель поспешила опровергнуть эти сплетни, заявив, что ее сердце занято мужчиной, который старше ее всего на три года. Однако в июне 2024 года сама Алсу подтвердила слухи о связи между ее бывшим мужем и Решетовой. В ответ на это Анастасия вновь опровергла информацию, подчеркнув, что не стала бы встречаться с женатым мужчиной.

«Привлекательность таких мужчин для меня исчезла. Я никого не осуждаю, но за последний год пришла к такому выводу», — отметила она.

В июле 2024 года ситуация обострилась: Анастасия подала заявление в полицию на психолога Веронику Степанову, которая обвинила ее в том, что она якобы является «эскортницей» и стала причиной развода Алсу с Абрамовым. Интересы модели защищал адвокат Сергей Жорин, в то время как Степанова обратилась за юридической помощью к Кате Гордон.

На данный момент официального подтверждения романа между Анастасией Решетовой и Яном Абрамовым так и не последовало, а о том, кто стал новым объектом ее чувств, остается лишь догадываться.

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Волочкова раскрыла подробности отношений с дочерью и матерью
Анастасия Волочкова рассказала, из-за чего поссорилась с дочерью
23 января 2025, 11:32

Анастасия и Ариадна Волочковы

Причиной ссор 19-летней Ариадны с мамой Анастасией Волочковой стал друг девушки. Об этом рассказала балерина в беседе с «МК».
«Были непростые моменты в общении, но это получилось на фоне того, что я сказала не очень добрые слова про ее друга. И она, как тигрица, начала защищать его. Но в итоге сейчас все хорошо», — раскрыла Волочкова.

Издание отмечает, что речь, вероятно, идет о предыдущем избраннике дочери Волочковой.

При этом балерина призналась, что перед Новым годом ей удалось наладить отношения и со своей матерью во время поездки Волочковой к отцу, который перенес инсульт и уже на протяжении 17 лет не двигается. По словам светской львицы, у них с мамой были тяжелые времена, однако женщинам в последнее время удалось сблизиться.

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