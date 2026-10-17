«Деньги всегда нужны»: Лель объяснила, почему Губин может задумываться о возвращении на сцену
Певица Катя Лель поделилась своим мнением о возможном возвращении Андрея Губина на сцену. Появления артиста на различных мероприятиях регулярно вызывают обсуждения, ведь в последние годы он ведёт довольно закрытый образ жизни, а разговоры о полноценном возвращении к музыкальной карьере пока не привели к конкретным результатам. Об этом сообщает Telegram-канал «Звездач».
Лель считает, что Губину может не хватать внимания публики и возможности заниматься любимым делом. По её мнению, для человека, который долгое время находился в центре музыкальной индустрии, сцена становится не просто работой, а важной частью жизни. Поэтому отказ от выступлений может даваться артисту непросто.
При этом Катя не исключает и вполне практическую причину, по которой музыкант мог бы задуматься о возвращении к концертной деятельности, — финансовую.
«Деньги всегда нужны. Ему же нужно на что-то жить. Другой вопрос — комфортно ли ему в этом состоянии или нет», — отметила певица на концерте «День рождения МУЗ-ТВ. 30 лет».Лель также предположила, что Губин мог устать от жизни вне музыкальной индустрии и постоянного внимания, которого раньше было значительно больше. Она подчеркнула, что сцена даёт артисту особую энергию, а однажды испытав её, бывает сложно окончательно отказаться от выступлений.
Пока неизвестно, планирует ли Андрей Губин действительно вернуться к активной музыкальной карьере. Слова Кати Лель отражают её личное мнение, а сам певец не объявлял в приведённом сообщении о конкретных планах на возвращение. Поклонникам остаётся надеяться, что однажды они снова услышат его песни в живом исполнении.