«Сменили номера»: Брэд Питт не может связаться с детьми от Анджелины Джоли

17 октября 2026, 19:07

Актёр Брэд Питт надеется вернуть детей в свою жизнь

Брэд Питт (Фото: кадр из фильма «Мистер и миссис Смит»)

Брэд Питт, по данным британского издания Daily Mail, до сих пор не может наладить общение с детьми от Анджелины Джоли. Как утверждает источник, близкий к актёру, его наследники сменили номера телефонов, из-за чего связаться с ними стало ещё сложнее. Ситуация болезненно отражается на Питте, который, как сообщается, всё ещё надеется восстановить отношения с семьёй.





Однако у актёра, возможно, появился повод для осторожного оптимизма. По словам инсайдера, Анджелина Джоли планирует чаще бывать за пределами США и больше путешествовать. При этом, как утверждает источник, дети не собираются переезжать вместе с матерью. Питт якобы рассматривает это как шанс постепенно возобновить общение хотя бы с некоторыми из них.





«Теперь Энджи намерена чаще бывать за пределами США, и, судя по тому, что слышал Брэд, никто из них не планирует переезжать к матери. Это может стать возможностью попытаться вернуть хотя бы некоторых из них в свою жизнь», — приводит издание слова собеседника.