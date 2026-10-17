«Сменили номера»: Брэд Питт не может связаться с детьми от Анджелины Джоли
Брэд Питт, по данным британского издания Daily Mail, до сих пор не может наладить общение с детьми от Анджелины Джоли. Как утверждает источник, близкий к актёру, его наследники сменили номера телефонов, из-за чего связаться с ними стало ещё сложнее. Ситуация болезненно отражается на Питте, который, как сообщается, всё ещё надеется восстановить отношения с семьёй.
Однако у актёра, возможно, появился повод для осторожного оптимизма. По словам инсайдера, Анджелина Джоли планирует чаще бывать за пределами США и больше путешествовать. При этом, как утверждает источник, дети не собираются переезжать вместе с матерью. Питт якобы рассматривает это как шанс постепенно возобновить общение хотя бы с некоторыми из них.
«Теперь Энджи намерена чаще бывать за пределами США, и, судя по тому, что слышал Брэд, никто из них не планирует переезжать к матери. Это может стать возможностью попытаться вернуть хотя бы некоторых из них в свою жизнь», — приводит издание слова собеседника.По информации источника, актёра особенно тяжело задевает не только отсутствие контакта с детьми, но и изменения в их отношении к нему. Некоторые из наследников отказались от фамилии отца, и это стало для Питта серьёзным эмоциональным ударом. Инсайдер утверждает, что артист намерен сделать всё возможное, чтобы однажды восстановить связь с детьми.
Отношения бывших супругов и их семьи на протяжении многих лет остаются предметом пристального внимания прессы. При этом сведения о переживаниях Питта, причинах дистанцирования детей и их планах основаны на словах анонимного источника и не являются прямыми заявлениями самих участников этой истории.