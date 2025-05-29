Денис Клявер: о сожалениях и упущенном времени с отцом
Клявер рассказал о главных сожалениях в своей жизни
Денис Клявер откровенно рассказал о своих сожалениях в интервью сайту «Страсти».
Певец признался, что, если бы мог что-то изменить в прошлом, то больше общался бы со своим отцом. Клявер отметил, что в молодости не уделял достаточно внимания семейным отношениям, увлекаясь музыкой и карьерой.
Также он рассказал, что сейчас понимает важность семейных уз и сожалеет о потерянном времени. Певец подчеркнул, что его отец всегда поддерживал его творческие начинания, но он не всегда находил время, чтобы по-настоящему поговорить с ним по душам.
«Был какой-то пробел, с моей стороны, наверное. Я был увлечен музыкой, карьерой, концертами… Сейчас думаю, что нужно было больше времени уделять семье, особенно отцу», – поделился он изданию.Он отметил, что ценит воспоминания об отце и старается передать эти ценности своим детям.