Денис Клявер: о сожалениях и упущенном времени с отцом

29 мая 2025, 19:19

Клявер рассказал о главных сожалениях в своей жизни

Денис Клявер ( Фото: ВК @denisklyaver )

Денис Клявер откровенно рассказал о своих сожалениях в интервью сайту «Страсти».





Певец признался, что, если бы мог что-то изменить в прошлом, то больше общался бы со своим отцом. Клявер отметил, что в молодости не уделял достаточно внимания семейным отношениям, увлекаясь музыкой и карьерой.



Также он рассказал, что сейчас понимает важность семейных уз и сожалеет о потерянном времени. Певец подчеркнул, что его отец всегда поддерживал его творческие начинания, но он не всегда находил время, чтобы по-настоящему поговорить с ним по душам.





«Был какой-то пробел, с моей стороны, наверное. Я был увлечен музыкой, карьерой, концертами… Сейчас думаю, что нужно было больше времени уделять семье, особенно отцу», – поделился он изданию.

